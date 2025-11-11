Donald Trump amerikai elnök november 7-én, egy baráti hangulatú Fehér Ház-beli találkozót követően bejelentette Magyarország mentességét az orosz olaj és gáz vásárlására vonatkozó szankciók alól. A döntés, amely tovább erősíti Trump és Orbán Viktor szövetségét, annak fényében született, hogy az amerikai elnök arra szólította fel Európát, hogy „több tiszteletet” mutasson a magyar kormányfő iránt – írja a Le Monde.

Orbán Viktornak köszönhető, hogy Trump kiállt Magyarország mellett

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Míg Trump más európai országokat arra szólított fel, hogy hagyják abba az orosz forrásból történő olajvásárlást – amely szerinte Moszkva háborús gépezetét finanszírozza – Orbán Viktor diplomáciai sikert ért el Washingtonban. Ahogy kölcsönösen dicsérték egymást, Trump kifejtette, hogy a tengeri kijárattal nem rendelkező Magyarország gazdasága függ az orosz energiahordozóktól.

A Fehér Házban a kormányfő azzal érvelt, hogy az orosz energia létfontosságú Magyarország számára:

A vezeték kérdése nem ideológiai vagy politikai ügy. Fizikai valóság, mert nincs kikötőnk

– mondta, emelte ki a francia lap. Korábban írtunk róla, hogy az amerikai lapok is Orbán Viktort dicsérik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a találkozó után megerősítette, hogy Washington

teljes és korlátlan mentességet biztosított az olajra és gázra vonatkozó szankciók alól.

Közben Magyarország elkötelezte magát amerikai cseppfolyósított földgáz vásárlása mellett körülbelül 600 millió dollár értékben – mondta az AP-nek egy amerikai forrás. A Bloomberg szerint Orbán Viktor a szankciók alóli felmentés fejében ígéretet tett Trumpnak amerikai cseppfolyósított földgáz és nukleáris üzemanyag vásárlására.

Miért dicséri az amerikai elnök a magyar miniszterelnököt?

A két vezető közti baráti viszonyt jól jelzi, hogy Trump meleg fogadtatásban részesítette a kormányfőt a Fehér Házban, ahol a magyar miniszterelnököt „nagyszerű vezetőnek” nevezte, majd személyesen kísérte be a csúcstalálkozóra. Az amerikai elnök a csúcstalálkozón a magyar vezető kemény bevándorláspolitikáját dicsérte – írja a The Guardian. A brit lap kiemeli, hogy az elnök teljes mellszélességgel támogatta Orbán Viktort a migráció kérdésében, mondván, hogy a magyar vezető felé uniós kollégáinak több tiszteletet kellene mutatniuk.

Úgy gondolom, tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt

– mondta Trump a sajtónak. Az amerikai elnök, aki az Egyesült Államokban átfogó bevándorlási szigorítást vezetett be, ismét állította, hogy a migránsok és a bűnözés között kapcsolat van.