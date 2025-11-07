Washingtoni csúcs: Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal – kövesse élőben!

Washingtonban tárgyal Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, ahol Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogadta. Élőben közvetítünk az eseményről.

Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal

Fotó: AFP

Exkluzív élő közvetítés

Gyülekeznek az újságírók a helyszínen

A világ minden tájáról rengeteg újságíró érkezett a Fehér Házhoz, hogy tudósítson a Trump-Orbán csúcsról!

Így érkezett meg a magyar delegáció Washintonba

A miniszterelnök közösségi oldalán is megosztotta a videót arról, hogyan is érkezett meg a Wizz Air gépének a fedélzetén a magyar delegáció az Egyesült Államokba.

Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy

a mai találkozónak azért van nagy jelentősége, mert az az egyetlen európai miniszterelnök jön el ma az amerikai elnökhöz, aki három és fél éve ugyanazt a békepárti álláspontot képviseli, és az a miniszterelnök, aki folyamatosan minden kétséget kizáróan támogatta és támogatja Donald Trump béke erőfeszítéseit.

Nagyon fontos kérdés továbbá, hogy Magyarország mit tud még tenni és hogyan tud még jobban hozzájárulni ahhoz, hogy Donald Trump béketörekvései sikeresek legyenek.