Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt félévben kiiktattuk azokat a rossz intézkedéseket, amelyek még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjújában Orbán Viktor Washington felé tartva.

Orbán Viktor nagy tervvel érkezik a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozóra (Fotó: AFP)

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy van egy-két pont, amit meg kell oldani, és van egy-két cél, amit el lehet érni, a tárgyalások erről fognak szólni.

Gond az amerikai szankciós rendszer az orosz fosszilis üzemanyagokra vonatkozóan, amely ha így marad, az Magyarország számára rendkívül kedvezőtlen lenne. A háztartásoknak is, és a vállalkozásoknak is. Itt szeretnék elérni eredményeket. Itt el kell hárítani egy veszélyt. Van együttműködési lehetőség tudományban, kutatásban, energetikai együttműködésben, katonai területeken, ott pedig ki akarom használni a lehetőséget. Ezek a célok, jól elő vannak készítve a tárgyalássorozat, tehát azt kell mondanom, hogy a siker nagyon komoly esélyével érkezek most ide

– emelte ki Orbán Viktor.

Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók kapcsán kifejtette, hogy az amerikai elnöknek el fogja mondani, hogy a döntés milyen helyzetbe hozza Magyarországot. Mint mondta, néhány vállalat és ország kapott már kivételt a szankciók alól. – Tehát azt fogom mondani, hogy vannak komoly érveim, ami alapján azt kérem tőle, hogy bennünket tegyen fel arra a listára, amely országok számára érthető és vállalható okokból kivételt enged a szankciók alól – szögezte le.

Orbán Viktor lapunknak beszélt arról is, hogy új, gyümölcsöző szakaszba léptek az amerikai–magyar kapcsolatok. – Aki utazik Amerikába, az már most érzi, hiszen a Bidenék által bevezetett, büntető vízumrendszert hatályon kívül helyeztük, tehát a lehető legkönnyebb módon tudnak a magyar emberek Amerikába utazni. Nem mondom, hogy minden magyar ember Amerikába akar vagy szokott utazni, de sokan vannak, akiknek ez fontos, mert itt tanulnak, itt dolgoznak vagy rokonaik vannak itt. Ők már most érzik ezt – mondta a miniszterelnök és hozzátette, azok is érzik a jó kapcsolatot, akik olyan településen laknak, ahol az elmúlt hónapokban sikerült amerikai befektetéseket létrehozni.

Hét ilyen befektetés is történt. Akik ott élnek, azok mind munkahelyhez jutottak, magasabb fizetésű álláshoz, sőt rá tudtak kapcsolódni amerikai befektetések kiszolgálására, tehát üzleti lehetőséget kaptak magyar kis- és középvállalkozások

– fejtette ki a kormányfő.