Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt félévben kiiktattuk azokat a rossz intézkedéseket, amelyek még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjújában Orbán Viktor Washington felé tartva.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy van egy-két pont, amit meg kell oldani, és van egy-két cél, amit el lehet érni, a tárgyalások erről fognak szólni.
Gond az amerikai szankciós rendszer az orosz fosszilis üzemanyagokra vonatkozóan, amely ha így marad, az Magyarország számára rendkívül kedvezőtlen lenne. A háztartásoknak is, és a vállalkozásoknak is. Itt szeretnék elérni eredményeket. Itt el kell hárítani egy veszélyt. Van együttműködési lehetőség tudományban, kutatásban, energetikai együttműködésben, katonai területeken, ott pedig ki akarom használni a lehetőséget. Ezek a célok, jól elő vannak készítve a tárgyalássorozat, tehát azt kell mondanom, hogy a siker nagyon komoly esélyével érkezek most ide
– emelte ki Orbán Viktor.
Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók kapcsán kifejtette, hogy az amerikai elnöknek el fogja mondani, hogy a döntés milyen helyzetbe hozza Magyarországot. Mint mondta, néhány vállalat és ország kapott már kivételt a szankciók alól. – Tehát azt fogom mondani, hogy vannak komoly érveim, ami alapján azt kérem tőle, hogy bennünket tegyen fel arra a listára, amely országok számára érthető és vállalható okokból kivételt enged a szankciók alól – szögezte le.
Orbán Viktor lapunknak beszélt arról is, hogy új, gyümölcsöző szakaszba léptek az amerikai–magyar kapcsolatok. – Aki utazik Amerikába, az már most érzi, hiszen a Bidenék által bevezetett, büntető vízumrendszert hatályon kívül helyeztük, tehát a lehető legkönnyebb módon tudnak a magyar emberek Amerikába utazni. Nem mondom, hogy minden magyar ember Amerikába akar vagy szokott utazni, de sokan vannak, akiknek ez fontos, mert itt tanulnak, itt dolgoznak vagy rokonaik vannak itt. Ők már most érzik ezt – mondta a miniszterelnök és hozzátette, azok is érzik a jó kapcsolatot, akik olyan településen laknak, ahol az elmúlt hónapokban sikerült amerikai befektetéseket létrehozni.
Hét ilyen befektetés is történt. Akik ott élnek, azok mind munkahelyhez jutottak, magasabb fizetésű álláshoz, sőt rá tudtak kapcsolódni amerikai befektetések kiszolgálására, tehát üzleti lehetőséget kaptak magyar kis- és középvállalkozások
– fejtette ki a kormányfő.
Orbán Viktor szerint meg kell védeni a magyar háztartások érdekeit
A miniszterelnök kijelentette ugyanakkor, hogy a magyar háztartások érdekeit most meg kell védenie az Egyesült Államokban.
Ha nem tudom elérni a szankcióknak a megváltoztatását Amerikában, akkor szinte kivédhetetlen mértékű, súlyos szociális következményekkel járó áremelkedés következik be a háztartások rezsiszámláin. Ezt nekem el kell hárítanom, itt most meg kell védeni a magyar háztartások érdekeit, és hasonló bajjal néznének szembe a vállalkozások is
– jelentette ki Orbán Viktor. Mint mondta, „ha sikerül megállapodnom energetikai kérdésekben, néhány katonai kérdésben, akkor az ország biztonságának és további amerikai befektetések érkezésén keresztül a gazdaságnak is jót teszünk, és ezt mind érezni fogják az emberek”.
És ha mi békét is tudnánk teremteni, az nem csak a magyar családokat, hanem Európa minden családját kihozná a bajból, mert végre az a dugó, amely ma lefojtja az európai gazdaság növekedését, benne Magyarországét is, kikerülne az üvegből, és hirtelen a gazdasági növekedés Európa-szerte egy lépéssel, egy nagyságrenddel nagyobb lehetne
– emelte ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor arról is beszélt lapunknak, hogy úgy gondolja, szükség van egy új európai biztonsági rendszerre. – Ebben az európai biztonsági rendszerben benne kell lennie az országnak, és benne kell lennie az európai országoknak olyan katonai képességekkel, amelyek minden orosz fenyegetéssel szemben meg tudják védeni az európai kontinenst. Ezt hívjuk egyensúlynak. Ha egyensúlytalan helyzet van, ha ezt nem hozzuk létre, akkor valóban a következő nemzedék fenyegetés árnyékában, katonai háborús fenyegetés árnyékában kell, hogy leélje az életét és a gazdasági teljesítményét is – fejtette ki a miniszterelnök.
A budapesti békecsúcsról, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójáról szólva kijelentette: ez bármelyik nap megtörténhet. Mint mondta:
Van egy-két rendezetlen kérdés az amerikai–orosz tárgyalásokban. Ezek rendezhetőek, ha ez megtörténik, napokon belül létrejöhet a budapesti békecsúcs, és onnantól kezdve a felek megállapodásától függően bekövetkezhet a tűzszünet és a béke.
A magyar miniszterelnök azt is hozzátette, „nem volna szükség semmilyen magyar békemisszióra, hogyha a nagy európai államok belátnák, hogy a frontvonalon ennek a háborúnak nincsen megoldása”.