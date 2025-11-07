Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

Gazdasági és politikai szempontból egyaránt komoly jelentősége van annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. Pásztor Szabolccsal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával főként az előbbinek jártunk utána, bár az egyes tényezők kölcsönhatásban vannak.

Orbán Viktor látogatása előtt a két külügyminiszter között előkészítő tárgyalásra is sor került (Fotó: AFP)

Nagyon fontos azt látni, hogy ez a személyes viszony most egyre inkább kezd kézzelfoghatóvá is válni

– fogalmazott a két vezető találkozójával kapcsolatban a szakértő, aki szerint komoly bejelentések várhatóak a washingtoni látogatás kapcsán.

Arra a kérdésre, hogy ez érintheti-e esetleg a kettős adóztatás kérdését, Pásztor Szabolcs elmondta, hogy bár a gazdasági sajtó a napokban nem szólt arról, hogy napirenden lenne a kettős adóztatás elkerülését célzó törvénynek a visszaállítása, azonban egy nagyon komoly előrelépés lenne a magyar–amerikai viszonyban.

Nagyon kellemetlen lépése volt a Biden-kormányzatnak, amikor Magyarországot kiléptette ebből a rendszerből

– emlékeztetett, hozzátéve, hogy kizárólag politikai döntésről volt szó, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például egy magyar vállalat befektet az Egyesült Államokban és profitja keletkezik, az az Egyesült Államokban és Magyarországon is adóköteles, ami összesen akár 30 százalékos adóelvonást is jelenthet.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványnál évek óta, amióta kiléptettek bennünket, felemeltük a szavunkat ez ellen a lépés ellen, és különböző amerikai think tankeknél, kongresszusi képviselőknél is jártunk, és próbáltuk elmondani, exponálni a problémánkat ezzel kapcsolatosan

– emelte ki Pásztor Szabolcs.

Várhatóan a megbeszélés napirendjének élén kap helyet az orosz–ukrán háború lezárásának kérdése.

Európa gazdaságát, gazdasági növekedését, az európai percepciót rendkívüli módon rontja ez a háború, és én azt gondolom, hogy az amerikai elnök a magyar miniszterelnökkel együtt nagyon komolyan dolgozik a háború lezárása érdekében, mert ez mindenkinek rossz

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Biztos, hogy a háttérben nagyon komoly munka zajlik ezzel kapcsolatban, és „minden erőfeszítés abba az irányban mutat, hogy ez a háború véget érjen”, az érintetteket megállapodásra kényszerítse az amerikai elnök. Donald Trump pedig minden olyan szereplőt meghallgat és kikéri a véleményét, aki ezt katalizálni tudja, így a magyar miniszterelnököt is – tette hozzá.