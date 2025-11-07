Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

Gazdasági és politikai szempontból egyaránt komoly jelentősége van annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. Pásztor Szabolccsal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával főként az előbbinek jártunk utána, bár az egyes tényezők kölcsönhatásban vannak.
Nagyon fontos azt látni, hogy ez a személyes viszony most egyre inkább kezd kézzelfoghatóvá is válni
– fogalmazott a két vezető találkozójával kapcsolatban a szakértő, aki szerint komoly bejelentések várhatóak a washingtoni látogatás kapcsán.
Arra a kérdésre, hogy ez érintheti-e esetleg a kettős adóztatás kérdését, Pásztor Szabolcs elmondta, hogy bár a gazdasági sajtó a napokban nem szólt arról, hogy napirenden lenne a kettős adóztatás elkerülését célzó törvénynek a visszaállítása, azonban egy nagyon komoly előrelépés lenne a magyar–amerikai viszonyban.
Nagyon kellemetlen lépése volt a Biden-kormányzatnak, amikor Magyarországot kiléptette ebből a rendszerből
– emlékeztetett, hozzátéve, hogy kizárólag politikai döntésről volt szó, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például egy magyar vállalat befektet az Egyesült Államokban és profitja keletkezik, az az Egyesült Államokban és Magyarországon is adóköteles, ami összesen akár 30 százalékos adóelvonást is jelenthet.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványnál évek óta, amióta kiléptettek bennünket, felemeltük a szavunkat ez ellen a lépés ellen, és különböző amerikai think tankeknél, kongresszusi képviselőknél is jártunk, és próbáltuk elmondani, exponálni a problémánkat ezzel kapcsolatosan
– emelte ki Pásztor Szabolcs.
Várhatóan a megbeszélés napirendjének élén kap helyet az orosz–ukrán háború lezárásának kérdése.
Európa gazdaságát, gazdasági növekedését, az európai percepciót rendkívüli módon rontja ez a háború, és én azt gondolom, hogy az amerikai elnök a magyar miniszterelnökkel együtt nagyon komolyan dolgozik a háború lezárása érdekében, mert ez mindenkinek rossz
– hívta fel a figyelmet a szakértő.
Biztos, hogy a háttérben nagyon komoly munka zajlik ezzel kapcsolatban, és „minden erőfeszítés abba az irányban mutat, hogy ez a háború véget érjen”, az érintetteket megállapodásra kényszerítse az amerikai elnök. Donald Trump pedig minden olyan szereplőt meghallgat és kikéri a véleményét, aki ezt katalizálni tudja, így a magyar miniszterelnököt is – tette hozzá.
Tavaly olyan történt az amerikai elnökválasztási kampányban, amire az amerikai történelemben még nem volt példa: Trump akkor még elnökjelöltként többször is említette Orbán Viktort, illetve Magyarországot, és ennek hatására az amerikaiak jobban ismerik most mind az országot, mind a kormányfőt – hívta fel a figyelmet. Trump több beszédében megemlítette a háborúval kapcsolatban, hogy Orbán Viktor abból a régióból származik, jól ismeri a térséget, Európát, tehát az ő szavára érdemes adni.
Ezért őt kulcsszereplőnek gondolja az amerikai elnök ebben a történetben, illetve a háború lezárásában
– hangsúlyozta.
Tavaly júliusban, amikor Magyarország átvette az Európai Tanács soros elnökségét, rögtön békemisszióra indult, és ellátogatott a legfontosabb szereplőkhöz
– emlékeztetett.
És ezt nyilván nem felejti el az amerikai elnök. Erről természetesen tudomása van, és ezt nagyra értékeli
– tette hozzá.
Az is valószínű, hogy egyre inkább látszanak a budapesti békecsúcs körvonalai.
Én azt gondolom, hogy most is nagyon komoly egyeztetések lesznek annak kapcsán, hogy ez mikor valósuljon meg, mert szerintem csak arról van már szó, hogy mikor, és nyilván arról is a háttérben, hogy milyen feltételekkel. A mediáció része ez a mostani látogatás, úgyhogy ez a személyes látogatás egyértelműen és jól láthatóan hozzájárul ahhoz, hogy a békecsúcs a közeljövőben megvalósuljon Budapesten
– fogalmazott Pásztor Szabolcs, aki szerint Trump olyan erős embernek látja Orbán Viktort, aki katalizálni tudja ezt a békekötési folyamatot.
Orbán Viktor látogatásából több szektor is profitálhat
A NATO-ban az amerikaiak elismerik Magyarország erőfeszítéseit, például a GDP-arányos kötelezettségvállalás tekintetében, és „én azt gondolom, hogy az amerikai fél a magyar félre a NATO-n belül egy stabil, kiszámítható partnerként gondol” – tért át egy másik témára a szakértő, aki szerint ha születik komolyabb megállapodás, annak biztosan része lesz majd valamilyen formában egy katonai vagy védelmi megállapodás is.
Azt már lehet egyébként tudni, hogy van mozgolódás a védelmi iparban a magyar, illetve amerikai szereplők között
– hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a közeljövőben az űripar mellett a védelmi ipari együttműködések is lendületet kaphatnak.
A fentieken kívül az üzleti szolgáltatások terén is biztos, hogy várható valamilyen komoly előrelépés
– mondta Pásztor Szabolcs.
Az utóbbi időszakban az amerikai cégek, hogyha befektettek Magyarországra, akkor a business service szektort, tehát az üzleti szolgáltatások szektorát keresték, kutatás-fejlesztést például
– magyarázta.
És nagyon fontos, hogy a mostani amerikai befektetések leginkább a kutatás-fejlesztésről szólnak. Nagyra értékelik az amerikaiak a magyar szürkeállományt, illetve a kutatási kapacitásokat, a fejlesztési kapacitásokat, és egyébként a beruházások nagy része pont arról szól, hogy egy kutatási és fejlesztési részleg érkezik Magyarországra, ami nagyon komoly hozzáadott értékkel bír
– világított rá.
A szakértő szerint gyakorlatilag technológiatranszferről van szó, amiből végső soron a magyar gazdaság tud érdemben profitálni, ami a fejlődés legfontosabb katalizátora. Az, ha Magyarországot a legjobb technológiákkal célozzák meg, a gazdaság fejlettségének elismerése – mondta.
Emellett az ilyen beruházásoknak a beszállítókon keresztül kisugárzó hatása is van.
Tulajdonképpen meghonosít egy sztenderdet az adott országon belül, meg lehet ismerni azokat a modern eljárási módokat, gyártási technológiákat, amelyeket az amerikai cég hozott, és ennek egy komoly kisugárzó hatása van
– fejtette ki.
Ami az energiaellátás kérdést illeti, azzal kapcsolatban várható, hogy a személyes találkozó keretében is felhívja majd a miniszterelnök a figyelmet arra, hogy Magyarország milyen adottságokkal és milyen sérülékenységekkel rendelkezik. Az országnak van egy nagy kitettsége, és ha ez mérséklődik és a szállítás kockázata csökken, abból a teljes magyar gazdaság profitálhat – hangsúlyozta Pásztor Szabolcs.
A nukleáris energiával, azon belül is a kis moduláris reaktorokkal (SMR) kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy ebben a technológiában az Egyesült Államok világviszonylatban vezető szerepet tölt be.
Ez tulajdonképpen az energiatermelésnek az egyik modern formája, egyfajta jövőbe mutató megoldás. Ezek az erőművek Magyarországon hozzá tudnak majd járulni a kitettség mérsékléséhez, az energiakínálat diverzifikálásához – mutatott rá.
Itt megint azt mondhatom, hogy én személy szerint örülnék, ha a megállapodás eredményeképpen például ilyen erőművekkel tudnánk csökkenteni a sérülékenységünket, hiszen ez energiastabilitást jelentene, alacsonyabb energiaköltséget jelentene, amiből például a vállalati, exportőr szektor tudna meríteni, és így tulajdonképpen a versenyképességünk tudna javulni
– vélekedett a szakértő.