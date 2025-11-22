Orbán Viktor videóval szemléltette, hogy Magyarország biztonságos ország, ahol az adventi időszak is békésen telik

Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos és migránsmentes hely.

Brüsszel 1 millió eurós napi bírságot szab ki az illegális migránsok távol tartásáért. Mi kifizetjük. A mi és az Önök biztonsága érdekében. Jobb, mint félelemben élni. Karácsonykor élvezze Európát úgy, ahogy annak lennie kell, Magyarországon

A kormányfő üzenetével arra is emlékeztetett, hogy Magyarország jelentős áldozatot hoz azért, hogy határain kívül tartsa az illegális migránsokat, és biztosítsa polgárai védelmét.

💶 A Brusselian fine of €1 million/day for keeping illegal migrants out?

✅ We’ll pay it. For our safety, and yours.

☝️ Better than living in fear.

🎄 This Christmas, experience Europe the way it should be, in Hungary. pic.twitter.com/6QapoLSIII — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2025

Orbán Viktor: a határvédelem költsége elérte a 800 milliárd forintot

A kormány hangsúlyozza, hogy az elmúlt tíz évben a határvédelem költsége elérte a 800 milliárd forintot, amely az ország és az EU külső határainak védelmét, valamint a szervezett bűnözés és az illegális migráció visszaszorítását szolgálta. Orbán Viktor szerint Magyarország a büntetések ellenére is folytatja a szigorú határvédelmet, mert ez a polgárok biztonságának záloga.