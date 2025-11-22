Hírlevél

Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Orbán Viktor

Orbán Viktor videóval szemléltette, hogy Magyarország biztonságos ország, ahol az adventi időszak is békésen telik

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóval üzent a karácsonyi ünnepekrről: Magyarország biztonságos ország, ahol az állampolgárok és az ország határai védelmet élveznek. A kormányfő egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a migráció kezelése súlyos költségekkel jár, és az Európai Unió büntetései ellenére a magyar határvédelem továbbra is prioritás.
Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos és migránsmentes hely. 

Orbán Viktor meghitt hangulatú videójából kiderül, hogy Magyarország az ünnepek idején is biztonságos és migránsmentes hely Fotó: Zoltan Fischer/MTI

Brüsszel 1 millió eurós napi bírságot szab ki az illegális migránsok távol tartásáért. Mi kifizetjük. A mi és az Önök biztonsága érdekében. Jobb, mint félelemben élni. Karácsonykor élvezze Európát úgy, ahogy annak lennie kell, Magyarországon

– fogalmazott a felvételhez fűzött szövegben.

A kormányfő üzenetével arra is emlékeztetett, hogy Magyarország jelentős áldozatot hoz azért, hogy határain kívül tartsa az illegális migránsokat, és biztosítsa polgárai védelmét. 

Orbán Viktor: a határvédelem költsége elérte a 800 milliárd forintot

A kormány hangsúlyozza, hogy az elmúlt tíz évben a határvédelem költsége elérte a 800 milliárd forintot, amely az ország és az EU külső határainak védelmét, valamint a szervezett bűnözés és az illegális migráció visszaszorítását szolgálta. Orbán Viktor szerint Magyarország a büntetések ellenére is folytatja a szigorú határvédelmet, mert ez a polgárok biztonságának záloga.

 

