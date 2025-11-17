Von der Leyen aranyvécén húzná le a pénzünket – most Orbán Viktor üzent neki

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelében pénzt kér a tagállamoktól, arra hivatkozva, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges és hiányzó összeg jelentős – mondta el videójában Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint megdöbbentő, hogy von der Leyen ismét az EU-tagállamoktól kér pénzt Ukrajnának (Illusztráció, forrás: APA-PictureDesk via AFP)

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt

– fogalmazott Orbán Viktor.

I received a letter today from President @vonderleyen. She writes that Ukraine’s financing gap is significant and asks member states to send more money. It's astonishing. At a time when it has become clear that a war mafia is siphoning off European taxpayers’ money, instead of… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 17, 2025

Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát

– tette hozzá.

Von der Leyent a jelek szerint egy cseppet sem zavarja a Kijevben a napokban kipattant, minden eddiginél súlyosabb korrupciós botrány, amelynek során a nyugati támogatások útját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legbelsőbb köreiig követték a nyomozók, akik az államfő egyik bizalmasának ingatlanában egy aranyvécét is találtak.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Az Európai Bizottság elnöke a dokumentum szerint azzal számol, hogy ha 2026 végére véget ér a háború, Ukrajnának még akkor is legalább 71 milliárd euróra lesz szüksége az eddig beígért támogatásokon felül. Ennek pedig gyorsan és rugalmasan rendelkezésre kell állnia, hiszen mint korábban megírtuk, a háborúban álló ország pénze már 2026 első negyedévének végére elfogyhat. Brüsszel továbbra is napirenden tartja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajna finanszírozására, azonban Belgium, ahol a legtöbb ilyen eszköz található, a jogi aggályok miatt egyelőre ellenáll, Oroszország pedig több alkalommal nyilvánvalóvá tette, hogy válaszintézkedést tesz, ami például a német gazdaságnak akár milliárd eurós nagyságrendű kárt okozhat.

Amennyiben az orosz vagyont nem sikerül felhasználni, Ursula von der Leyen továbbra is az európai adófizetők pénzét tolná Ukrajnába – amit aztán az ukrán elnök és köre szó szerint az aranyvécén húz le, nem csupán a saját, a fronton meghaló, illetve a hátországban szenvedő népét csapja arcul, de annak az EU-nak a polgárait is, ahová annyira tartozni szeretne.

Az európaiaknak pedig egyre inkább elege van a kijevi vezetés élősködéséből és botrányaiból. Franciaországban például értetlenség és felháborodás volt a reakció arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök a botrány ellenére is fogadta Zelenszkijt.