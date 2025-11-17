Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas botrány Kijevben: lelépett az egyik legbefolyásosabb ukrán politikus?

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Volodimir Zelenszkij

Von der Leyen aranyvécén húzná le a pénzünket – most Orbán Viktor üzent neki

A magyar miniszterelnök szerint megdöbbentő, hogy az Európai Bizottság elnöke ahelyett, hogy a korrupciós botrány fényében felülvizsgálná vagy felfüggesztené az Ukrajnának szánt támogatást, további pénzt kér a tagállamoktól. Ursula von der Leyen kérése olyan, mintha egy alkoholistát egy újabb láda vodkával próbálnánk leszoktatni – fogalmazott Orbán Viktor.
Volodimir ZelenszkijOrbán ViktorUrsula von der LeyenUkrajna

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelében pénzt kér a tagállamoktól, arra hivatkozva, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges és hiányzó összeg jelentős – mondta el videójában Orbán Viktor miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint megdöbbentő, hogy von der Leyen ismét az EU-tagállamoktól kér pénzt Ukrajnának
Orbán Viktor szerint megdöbbentő, hogy von der Leyen ismét az EU-tagállamoktól kér pénzt Ukrajnának (Illusztráció, forrás: APA-PictureDesk via AFP)

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt

– fogalmazott Orbán Viktor.

Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát

– tette hozzá.

Von der Leyent a jelek szerint egy cseppet sem zavarja a Kijevben a napokban kipattant, minden eddiginél súlyosabb korrupciós botrány, amelynek során a nyugati támogatások útját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legbelsőbb köreiig követték a nyomozók, akik az államfő egyik bizalmasának ingatlanában egy aranyvécét is találtak.

Az Európai Bizottság elnöke a dokumentum szerint azzal számol, hogy ha 2026 végére véget ér a háború, Ukrajnának még akkor is legalább 71 milliárd euróra lesz szüksége az eddig beígért támogatásokon felül. Ennek pedig gyorsan és rugalmasan rendelkezésre kell állnia, hiszen mint korábban megírtuk, a háborúban álló ország pénze már 2026 első negyedévének végére elfogyhat. Brüsszel továbbra is napirenden tartja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajna finanszírozására, azonban Belgium, ahol a legtöbb ilyen eszköz található, a jogi aggályok miatt egyelőre ellenáll, Oroszország pedig több alkalommal nyilvánvalóvá tette, hogy válaszintézkedést tesz, ami például a német gazdaságnak akár milliárd eurós nagyságrendű kárt okozhat.

Amennyiben az orosz vagyont nem sikerül felhasználni, Ursula von der Leyen továbbra is az európai adófizetők pénzét tolná Ukrajnába – amit aztán az ukrán elnök és köre szó szerint az aranyvécén húz le, nem csupán a saját, a fronton meghaló, illetve a hátországban szenvedő népét csapja arcul, de annak az EU-nak a polgárait is, ahová annyira tartozni szeretne.

Az európaiaknak pedig egyre inkább elege van a kijevi vezetés élősködéséből és botrányaiból. Franciaországban például értetlenség és felháborodás volt a reakció arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök a botrány ellenére is fogadta Zelenszkijt.

Vissza kell még térnünk néhány szó erejéig a mostani botrány főszereplőjére. Timur Mindics Zelenszkij legbelsőbb köréhez tartozik, az államfő egyik legközelebbi bizalmasa, és hogy, hogy nem, szinte órákkal a nyomozók rajtaütése előtt eltűnt Kijevből.

Deák Dániel szerint „vélhetően Zelenszkij köreiből figyelmeztették”.

Vagyis az elnök egérutat biztosíthatott cimborájának, ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy ameddig Zelenszkij (aki 2019-ben épp a korrupció elleni harc ígéretével nyerte meg az elnökválasztást) hatalmon van, addig működik a nyugati támogatásokat lenyúló korrupciós gépezet is.

