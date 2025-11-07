Így dicsérte Trump Orbán Viktort a Fehér Házban – videó

Hírlevél

Orbán Viktor a Fehér Házban találkozott Donald Trumppal, ahol a két ország stratégiai együttműködéséről tárgyaltak. A megbeszélésen szó esett Magyarország energiaellátásáról, a nukleáris együttműködésről és az orosz–ukrán háborúról is. Trump elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről, akit „nagyszerű vezetőnek” nevezett, és kiemelte, hogy a kormányfő helyesen kezelte a bevándorlás kérdését. Orbán Viktor közösségi oldalán köszönte meg az amerikai elnök szavait.
Orbán Viktor a Fehér házban egyeztetett Donald Trumppal. A megbeszélés középpontjában a két ország stratégiai együttműködése állt: Magyarország energiaellátása, a nukleáris energetikai partnerség és az orosz–ukrán háború kérdése is napirenden voltak. Az amerikai elnök dicsérettel illette a magyar miniszterelnököt. 

Donald Trump hosszasan dicsérte Orbán Viktort a Fehér Házban
Donald Trump hosszasan dicsérte Orbán Viktort a Fehér Házban
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump elmondta, hogy „tény, hogy nagyszerű vezető, akit mindenki tisztel, nem feltétlenül kedveli mindenki, de azok a vezetők, akik nem, bizonyítottan tévedtek.”

A bevándorlás és más kérdések kapcsán, ha megnézzük Európát, láthatjuk, hogy óriási hibákat követtek el a bevándorlás terén, ami nagyon rosszul érinti őket.

Ezután beszédében kitért rá, hogy Orbán Viktor nem hibázott a bevándorlás ügyében. „Szóval mindenki tiszteli, néhányan kedvelik. És elmondhatom, én kedvelem és tisztelem. Én duplázok. És így vezeti Magyarországot, helyesen vezeti az országot és ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választáson.”

Érdemeimen felül. Köszönöm, Trump elnök úr!

– írta a videóhoz a magyar kormányfő.

 

