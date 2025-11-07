Így dicsérte Trump Orbán Viktort a Fehér Házban – videó

Orbán Viktor a Fehér házban egyeztetett Donald Trumppal. A megbeszélés középpontjában a két ország stratégiai együttműködése állt: Magyarország energiaellátása, a nukleáris energetikai partnerség és az orosz–ukrán háború kérdése is napirenden voltak. Az amerikai elnök dicsérettel illette a magyar miniszterelnököt.

Donald Trump hosszasan dicsérte Orbán Viktort a Fehér Házban

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump elmondta, hogy „tény, hogy nagyszerű vezető, akit mindenki tisztel, nem feltétlenül kedveli mindenki, de azok a vezetők, akik nem, bizonyítottan tévedtek.”

A bevándorlás és más kérdések kapcsán, ha megnézzük Európát, láthatjuk, hogy óriási hibákat követtek el a bevándorlás terén, ami nagyon rosszul érinti őket.

Ezután beszédében kitért rá, hogy Orbán Viktor nem hibázott a bevándorlás ügyében. „Szóval mindenki tiszteli, néhányan kedvelik. És elmondhatom, én kedvelem és tisztelem. Én duplázok. És így vezeti Magyarországot, helyesen vezeti az országot és ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választáson.”

Érdemeimen felül. Köszönöm, Trump elnök úr!

– írta a videóhoz a magyar kormányfő.