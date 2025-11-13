Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Látta már?

Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

orosz olaj

Orbán Viktornak sikerült, ami a szerbeknek és a bolgároknak nem

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország tárgyalásokat folytat a szerb NIS olajvállalatból való kivonulásról, miután az Egyesült Államok szankciókat léptetett életbe. A szerb kormány szerint az orosz tulajdonosok hajlandók átadni az irányítást egy harmadik félnek, hogy a vállalat tovább működhessen. A lépés a régió más energetikai cégeinek átalakulásába illeszkedik, amelyet az orosz olajat célzó szankciók kényszerítettek ki. Magyarország energiaellátása – hála Orbán Viktornak – biztonságban van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz olajTrump-Orbán-csúcsamerikai szankciókOrbán ViktorMagyarország

A szerb NIS olajvállalat a legutóbbi európai cég, amely tulajdonosváltást fontolgat az orosz olajat sújtó amerikai szankciók miatt. Bulgária pénteken törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy az orosz Lukoil tulajdonában lévő egyik nagy finomító állami ellenőrzés alá kerüljön – írja a Kyiv Post. Orbán Viktornak köszönhetően a magyar energiaellátás biztonságban van.

Orbán Viktor mentességet szerzett Magyarországnak, de Szerbia és Bulgária nem járt sikerrel
Orbán Viktor mentességet szerzett Magyarországnak, de Szerbia és Bulgária nem járt sikerrel
Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

A NIS tulajdonost keres

Amíg Orbán Viktor magyar miniszterelnök mentességet kapott Magyarország számára az amerikai szankciók alól, addig a bolgár és szerb vállalatok nagy nehézségekkel szembesültek. 

Korábban írtunk róla, hogy a magyar kormányfőnek köszönhető, hogy Trump kiállt Magyarország mellett.

A NIS üzemelteti Szerbia fő finomítóját Pancsován, Belgrád közelében, amely az ország szükségleteinek mintegy 80 százalékát fedezi. A vállalat mintegy 13 500 munkavállalót foglalkoztat, és több mint 400 benzinkutat működtet, főként Szerbiában, de 80 állomása van Boszniában, Bulgáriában és Romániában is. Az orosz Gazprom közel 45 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, a szerb állam pedig kevesebb mint 30 százalékot birtokol.

A NIS orosz tulajdonosai kérelmet nyújtottak be az OFAC-hoz (az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalához), hogy a harmadik féllel folyó tárgyalások miatt hosszabbítsák meg a működési engedélyüket

 – közölte Dubravka Djedovics szerb energiaügyi miniszter. A kérelem szerint az orosz fél kész lemondani a NIS vállalat feletti irányításról és befolyásról egy harmadik fél javára – tette hozzá a miniszter, aki nem nevezte meg a lehetséges vevőt.  A szerb kormány „hivatalosan támogatta” az orosz javaslatot, és az OFAC akár már ezen a héten választ adhat a kérelemre– mondta a miniszter. 

Megoldást kell találnunk

– hangsúlyozta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!