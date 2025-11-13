A szerb NIS olajvállalat a legutóbbi európai cég, amely tulajdonosváltást fontolgat az orosz olajat sújtó amerikai szankciók miatt. Bulgária pénteken törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy az orosz Lukoil tulajdonában lévő egyik nagy finomító állami ellenőrzés alá kerüljön – írja a Kyiv Post. Orbán Viktornak köszönhetően a magyar energiaellátás biztonságban van.

Orbán Viktor mentességet szerzett Magyarországnak, de Szerbia és Bulgária nem járt sikerrel

A NIS tulajdonost keres

Amíg Orbán Viktor magyar miniszterelnök mentességet kapott Magyarország számára az amerikai szankciók alól, addig a bolgár és szerb vállalatok nagy nehézségekkel szembesültek.

Korábban írtunk róla, hogy a magyar kormányfőnek köszönhető, hogy Trump kiállt Magyarország mellett.

A NIS üzemelteti Szerbia fő finomítóját Pancsován, Belgrád közelében, amely az ország szükségleteinek mintegy 80 százalékát fedezi. A vállalat mintegy 13 500 munkavállalót foglalkoztat, és több mint 400 benzinkutat működtet, főként Szerbiában, de 80 állomása van Boszniában, Bulgáriában és Romániában is. Az orosz Gazprom közel 45 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, a szerb állam pedig kevesebb mint 30 százalékot birtokol.

A NIS orosz tulajdonosai kérelmet nyújtottak be az OFAC-hoz (az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalához), hogy a harmadik féllel folyó tárgyalások miatt hosszabbítsák meg a működési engedélyüket

– közölte Dubravka Djedovics szerb energiaügyi miniszter. A kérelem szerint az orosz fél kész lemondani a NIS vállalat feletti irányításról és befolyásról egy harmadik fél javára – tette hozzá a miniszter, aki nem nevezte meg a lehetséges vevőt. A szerb kormány „hivatalosan támogatta” az orosz javaslatot, és az OFAC akár már ezen a héten választ adhat a kérelemre– mondta a miniszter.

Megoldást kell találnunk

– hangsúlyozta.