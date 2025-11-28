Fontos bejelentést tett a Kreml Orbán Viktorról

„Ma Orbán Viktor miniszterelnökkel folynak tárgyalások, aki Moszkvába jön” – jelentette be Dmitrij Peszkov. Orbán Viktor magyar miniszterelnök időközben Moszkvába érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson számos kérdésről, többek között Ukrajnáról – jelentette a TASZSZ. Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett az orosz fővárosba. Repülőgépe leszállt a Vnukovói repülőtéren – jelenti a hírügynökség.
A találkozó helyi idő szerint délután 1 óra után kezdődik a Kremlben; a vezetők a megbeszélés után nem tartanak sajtótájékoztatót.
„A nyílt szakaszban mindkét fél röviden szót kap, ahogy az egy tárgyalás elején szokás” – pontosította Peszkov.
Orbán Viktor olaj- és gázszállításokról, valamint az ukrajnai konfliktus rendezését célzó lépésekről tárgyal Vlagyimir Putyinnal
– írja a RIA Novosztyi.
Az orosz elnök korábban hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök a helyszíni realitások alapján alakítja ki politikai álláspontját. Orbán Viktor nézeteit objektívnek nevezte.
A Kreml honlapján szereplő adatok szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökként 12 alkalommal találkozott Orbánnal.