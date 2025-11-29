A világpolitikai porondon egyre élesebb a különbség Magyarország és Brüsszel szereplése között. Míg Orbán Viktor nyitott ajtókat talál a legnagyobb hatalmaknál, az uniós vezetők sorra kudarcot vallanak a nemzetközi színtéren. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas és más uniós politikusok gyakran nem kapják meg a figyelmet, vagy egyenesen elutasítják őket, ami jól mutatja az EU és a magyar kormányfő helyzetének kontrasztját.

Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég, Brüsszel azonban ciki Fotó: AFP

Magyarország a világ vezetőivel fenntartott kapcsolataiban folyamatosan eredményes, miközben Brüsszelnek még a hagyományosan szövetséges Washingtonnal is egyre nehezebb a viszonya.

Nemrég például Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjét az amerikai külügyminiszter nem volt hajlandó fogadni – egyértelműen megalázó gesztus.

Deák Dániel elemző szerint: Ursula von der Leyen külügyi főképviselőjét visszautasította az amerikai külügyminiszter, míg Orbán Viktort Washingtonban és Moszkvában is szívesen látják. Szavai szerint azt állítani, hogy Orbán elszigetelődött, fordítottja a valóságnak.

Hasonló helyzet fordult elő februárban is: az amerikai fél hivatalosan „időbeosztási problémákra” hivatkozva mondta le az EU vezetőivel tervezett találkozót. Brüsszel továbbá szóba sem áll Oroszországgal, Kínával pedig csak korlátozott a kapcsolata. Eközben Orbán Viktor zavartalanul ápolja jó viszonyát mindkét országgal. Az uniós vezetők gyakran az amerikai elnök árnyékában próbálnak lavírozni, rettegve a politikai következményektől.

Orbán már tavaly figyelmeztette az EU-t a világpolitikai helyzetre, ám a brüsszeli vezetés nem korrigálta időben a stratégiáját.

Ennek következményeként ma már sokszor csak másodhegedűs szerep jut nekik a kontinens biztonságát érintő döntésekben, a valódi béketárgyalásokból teljesen kimaradnak. Kaja Kallas korábbi kritikái – többek között Trump ukrajnai lépéseiről és Putyinnal folytatott telefonbeszélgetéséről – sem segítettek a pozíciójukon, sőt, a világpolitikai színtéren Brüsszel egyre inkább elszigetelődik, miközben Magyarország stabil kapcsolatokat épít a nagyhatalmakkal.