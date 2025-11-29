A világpolitikai porondon egyre élesebb a különbség Magyarország és Brüsszel szereplése között. Míg Orbán Viktor nyitott ajtókat talál a legnagyobb hatalmaknál, az uniós vezetők sorra kudarcot vallanak a nemzetközi színtéren. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas és más uniós politikusok gyakran nem kapják meg a figyelmet, vagy egyenesen elutasítják őket, ami jól mutatja az EU és a magyar kormányfő helyzetének kontrasztját.
Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég
Magyarország a világ vezetőivel fenntartott kapcsolataiban folyamatosan eredményes, miközben Brüsszelnek még a hagyományosan szövetséges Washingtonnal is egyre nehezebb a viszonya.
Nemrég például Kaja Kallast, az EU külügyi főképviselőjét az amerikai külügyminiszter nem volt hajlandó fogadni – egyértelműen megalázó gesztus.
Deák Dániel elemző szerint: Ursula von der Leyen külügyi főképviselőjét visszautasította az amerikai külügyminiszter, míg Orbán Viktort Washingtonban és Moszkvában is szívesen látják. Szavai szerint azt állítani, hogy Orbán elszigetelődött, fordítottja a valóságnak.
Hasonló helyzet fordult elő februárban is: az amerikai fél hivatalosan „időbeosztási problémákra” hivatkozva mondta le az EU vezetőivel tervezett találkozót. Brüsszel továbbá szóba sem áll Oroszországgal, Kínával pedig csak korlátozott a kapcsolata. Eközben Orbán Viktor zavartalanul ápolja jó viszonyát mindkét országgal. Az uniós vezetők gyakran az amerikai elnök árnyékában próbálnak lavírozni, rettegve a politikai következményektől.
Orbán már tavaly figyelmeztette az EU-t a világpolitikai helyzetre, ám a brüsszeli vezetés nem korrigálta időben a stratégiáját.
Ennek következményeként ma már sokszor csak másodhegedűs szerep jut nekik a kontinens biztonságát érintő döntésekben, a valódi béketárgyalásokból teljesen kimaradnak. Kaja Kallas korábbi kritikái – többek között Trump ukrajnai lépéseiről és Putyinnal folytatott telefonbeszélgetéséről – sem segítettek a pozíciójukon, sőt, a világpolitikai színtéren Brüsszel egyre inkább elszigetelődik, miközben Magyarország stabil kapcsolatokat épít a nagyhatalmakkal.
Orbán Viktor az egyetlen uniós vezető, akit egy hónapon belül mind Washingtonban, mind Moszkvában hivatalos tárgyalásokra fogadtak, ráadásul mindkét ország vezetője elismerően nyilatkozott róla. Donald Trump korábban többször is méltatta a magyar kormányfőt.
Eközben Von der Leyen például Pekingben megalázó bánásmódban részesült.
Ahogy korábban beszámoltunk, a pekingi vezetés szó szerint helyretette a meglepett uniós delegációt: Ursula von der Leyen és társai buszon érkeztek a csúcstalálkozó helyszínére, ahol senki sem várta őket. Elemzők szerint a kínai reakció a brüsszeli politika súlyos hibáinak következménye. Ezzel szemben Orbán Viktort Kínában kiemelt tisztelettel fogadták, jelezve, hogy Magyarország a világpolitikában egyre komolyabb szereplőnek számít.
Ursula von der Leyen és az uniós vezetés az ukrajnai konfliktust saját „háborújuknak” tekintik, és továbbra is újabb pénzügyi és fegyveres támogatást próbálnak küldeni a térségbe.
Augusztusban Brüsszelben és Kijevben pánik uralkodott, amikor kiderült, hogy a „mindenből kihagyottak” koalíciója nem vehet részt a fontos alaszkai tárgyalásokon, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyeztetett.
Friedrich Merz német kancellár az ARD-n nyilatkozva hangsúlyozta:
Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön Ukrajna és Európa bevonása nélkül.
Az események egyértelműen mutatják: Orbán Viktor a nemzetközi diplomácia elismert szereplője, aki minden nagyhatalommal képes eredményes tárgyalásokat folytatni. Ezzel szemben Brüsszel vezetői sokszor csak elutasítással vagy figyelmen kívül hagyással találkoznak, ami világosan jelzi az EU külpolitikai mozgásterének szűkösségét és a stratégiai következetlenséget.