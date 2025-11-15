Atomfegyveres dráma a világ színpadán – mi lesz a következő lépés?

Donald Trump amerikai elnök október 30-án bejelentette az atomfegyver-tesztek újrakezdését, más országok, köztük Oroszország nukleáris fejlesztéseire hivatkozva. Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az arzenál modernizálása „kritikus prioritás”, mivel sok fegyver elavult, és a korszerűsítés a katonai fölényen túl a béke és jólét záloga lehet. Az Egyesült Államok utoljára 1992-ben hajtott végre föld alatti atomrobbantást, azóta moratórium van érvényben.

Trump bejelentette az atomfegyvertesztek újrakezdését (a képen az első amerikai hidrogénbomba robbantása) Fotó: AFP

Orosz–amerikai atomfegyveres játszma – a világ lélegzetvisszafojtva figyel!

Oroszország nemrég sikeresen tesztelte a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, atomfegyverrel felszerelhető robotrepülőgépet. A Kreml 2023-ban visszavonta a 1996-os atomteszt-stop szerződés ratifikációját. A New START nukleáris leszerelési megállapodás 2026 februárjában lejár, a Kreml szerint újrakötése nem reális. Az ICAN adatai szerint Oroszország rendelkezik a legtöbb robbanófejjel (több mint 5 500), az USA 5 044-et birtokol.

Az Egyesült Államok október 30-i bejelentése, miszerint az atomfegyverteszteket azonnal újraindítják, komoly biztonságpolitikai kérdéseket vet fel.

A lépés nemcsak az amerikai nukleáris arzenál korszerűsítését szolgálja, hanem közvetlen hatással lehet az USA és Oroszország közötti stratégiai egyensúlyra is. A New START nukleáris leszerelési megállapodás 2026 februárjában jár le, és a megújításról jelenleg nincs érdemi tárgyalás, ami jelentősen csökkenti a felek nukleáris kapacitásainak átláthatóságát.

Ennek a nemzetközi helyzetnek a következményeit Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója segítségével jártuk körül.

A szakértő rámutatott: először is azt kell tisztába tenni, hogy milyen tesztekről van szó, és milyen tesztekről nincsen szó.

Mindenki úgy értelmezte, hogy ez gyakorlatilag a föld alatti vagy föld fölötti atomrobbantásokat jelentő teszteknek az újraindítását jelenti.

Kifejtette, hogy erről szól egyébként a CTBT rövidítésű Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (Átfogó Atomcsend Szerződés), amelyik '96-ban született meg, és bár nem ratifikálták vagy kiléptek belőle, de tulajdonképpen a mai napig betartják. Ilyen az Egyesült Államok is, Oroszország is, és ilyen Kína is tulajdonképpen. A szakértő tisztázta, hogy azok az országok, akik '96 után még végrehajtottak robbantásos teszteket, azok soha nem is írták alá ezt a megállapodást. Ilyen Észak-Korea, India, Pakisztán.

Tehát ez a szerződéses háttere a dolognak. Az első kérdés az, hogy tulajdonképpen mire is gondolt itt Trump elnök?

Siklósi Péter szerint nem valószínű, hogy Donald Trump arra célzott volna, hogy újraindítaná azokat a földalatti amerikai nukleáris robbantásos teszteket, amelyeket az Egyesült Államok még a kilencvenes évek elején hajtott végre.

Úgy vélte, Trump megjegyzése inkább politikai üzenet lehetett, semmint konkrét utalás a nukleáris (robbantásos) kísérletek tényleges folytatására.

A szakértő felidézte, hogy amikor Donald Trump a CBS 60 Minutes című műsorában beszélt a témáról, a riporternő többször is visszakérdezett arra, vajon „nuclear explosion” tesztekről van-e szó. Az elnök azonban mindannyiszor csak „nuclear test”-et említett, ami némi bizonytalanságot hagyott afelől, pontosan mire is gondolt. Siklósi szerint azonban „valószínűleg nem a robbantásos tesztek újraindításáról beszélt” Trump.

Ha nem úgynevezett kritikus mennyiségű robbantásos tesztről van szó, akkor milyen tesztről?

– tette fel a kérdést a szakértő.