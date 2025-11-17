A támadás részleteiről Vitalij Karabanov, Balaklija katonai adminisztrációjának vezetője adott tájékoztatást. Elmondása szerint az orosz csapások lakóépületek közvetlen közelében csapódtak be, több ház és a környéken parkoló autók is megrongálódtak. A tisztviselő közlése alapján kilenc sebesültet már kórházba szállítottak – köztük több gyermeket is: a sérültek között 2011-ben, 2007-ben és 2010-ben született fiatalkorúak vannak – számolt be róla a ZN.

Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját

Oleg Sinehubov, a Harkovi Területi Hivatal vezetője megerősítette: a rakétacsapások jelentős károkat okoztak a város központjában.

A romok alatt további áldozatok lehetnek, a kutatás és mentés folyamatos.

A helyszínen tűzoltók, mentők és katonai egységek dolgoznak, hogy ellássák a sérülteket és felmérjék a károkat. A helyi hatóságok szerint a támadások miatt folyamatos a riasztási lánc, újabb bejelentések érkeznek.

Last night, a combined Russian missile and drone attack was carried out on Kharkiv Oblast.



2 Iskander-M ballistic missiles impacted target in the centre of Balakliya, somewhere near 49.45555, 36.83722, while at least 5 Geran-2 drones targeted energy infrastructure in the… pic.twitter.com/VGrDTWxBmN — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 17, 2025

A mostani csapás nem elszigetelt esemény volt: az éjszaka folyamán az orosz erők „Shahed” típusú drónokkal támadták az odesszai régióban található Izmail városát is.

Egy nappal korábban szintén Harkov megyében sebesült meg három civil az orosz csapások miatt. A helyzet így továbbra is rendkívül feszült Kelet-Ukrajnában, ahol a polgári lakosság folyamatosan ki van téve a rakéta- és dróntámadásoknak. A hatóságok figyelmeztetnek: a következő napokban további orosz hadműveletek is várhatók a térségben.