Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját

Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját

Újabb súlyos orosz támadás érte a Harkovi területen fekvő Balakliját: a város központját két rakéta találta el, a hatóságok pedig már legalább három halálos áldozatról és több mint tíz sérültről számoltak be. A helyszínen továbbra is érkeznek a segélyhívások, a mentőegységek folyamatosan dolgoznak a romok között.
A támadás részleteiről Vitalij Karabanov, Balaklija katonai adminisztrációjának vezetője adott tájékoztatást. Elmondása szerint az orosz csapások lakóépületek közvetlen közelében csapódtak be, több ház és a környéken parkoló autók is megrongálódtak. A tisztviselő közlése alapján kilenc sebesültet már kórházba szállítottak – köztük több gyermeket is: a sérültek között 2011-ben, 2007-ben és 2010-ben született fiatalkorúak vannak – számolt be róla a ZN.

Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját Fotó: AFP

Oleg Sinehubov, a Harkovi Területi Hivatal vezetője megerősítette: a rakétacsapások jelentős károkat okoztak a város központjában. 

A romok alatt további áldozatok lehetnek, a kutatás és mentés folyamatos.

A helyszínen tűzoltók, mentők és katonai egységek dolgoznak, hogy ellássák a sérülteket és felmérjék a károkat. A helyi hatóságok szerint a támadások miatt folyamatos a riasztási lánc, újabb bejelentések érkeznek.

A mostani csapás nem elszigetelt esemény volt: az éjszaka folyamán az orosz erők „Shahed” típusú drónokkal támadták az odesszai régióban található Izmail városát is. 

Egy nappal korábban szintén Harkov megyében sebesült meg három civil az orosz csapások miatt. A helyzet így továbbra is rendkívül feszült Kelet-Ukrajnában, ahol a polgári lakosság folyamatosan ki van téve a rakéta- és dróntámadásoknak. A hatóságok figyelmeztetnek: a következő napokban további orosz hadműveletek is várhatók a térségben.

 

