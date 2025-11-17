A támadás részleteiről Vitalij Karabanov, Balaklija katonai adminisztrációjának vezetője adott tájékoztatást. Elmondása szerint az orosz csapások lakóépületek közvetlen közelében csapódtak be, több ház és a környéken parkoló autók is megrongálódtak. A tisztviselő közlése alapján kilenc sebesültet már kórházba szállítottak – köztük több gyermeket is: a sérültek között 2011-ben, 2007-ben és 2010-ben született fiatalkorúak vannak – számolt be róla a ZN.
Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját
Oleg Sinehubov, a Harkovi Területi Hivatal vezetője megerősítette: a rakétacsapások jelentős károkat okoztak a város központjában.
A romok alatt további áldozatok lehetnek, a kutatás és mentés folyamatos.
A helyszínen tűzoltók, mentők és katonai egységek dolgoznak, hogy ellássák a sérülteket és felmérjék a károkat. A helyi hatóságok szerint a támadások miatt folyamatos a riasztási lánc, újabb bejelentések érkeznek.
A mostani csapás nem elszigetelt esemény volt: az éjszaka folyamán az orosz erők „Shahed” típusú drónokkal támadták az odesszai régióban található Izmail városát is.
Egy nappal korábban szintén Harkov megyében sebesült meg három civil az orosz csapások miatt. A helyzet így továbbra is rendkívül feszült Kelet-Ukrajnában, ahol a polgári lakosság folyamatosan ki van téve a rakéta- és dróntámadásoknak. A hatóságok figyelmeztetnek: a következő napokban további orosz hadműveletek is várhatók a térségben.