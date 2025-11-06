Videón, ahogy az orosz hadsereg ukrán katonákat fog el

Az elmúlt időszakban ismét kiemelt figyelem irányult a donyecki Pokrovszk városára, miután az orosz hadsereg a hírek szerint hamarosan elfoglalja azt. Ezt egy friss videó is alátámasztani látszik, amin az látható, ahogy az orosz hadsereg tagjai több ukrán drónkezelőt is elfognak, akik a város keleti felében rekedtek.

Az orosz haderő lassan felőrli az ukránokat a városban

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A felvételen jól látható az a pillanat is, amikor az egyik ukrán katona a kezét felemelve kisétál egy romos épületből.

Az ukránok és az oroszok eddig is eltérő kommunikációt folytattak a stratégiailag fontos település kapcsán. Az orosz beszámolók szerint a hadsereg már a városon belül van, és hamarosan el is foglalja azt. Zelenszkij és az ukrán vezetés ezzel szemben arról beszél, hogy néhány orosz egység van csupán a városban, ezek likvidálásán pedig a különleges egységek már dolgoznak.

Az oroszok Kupjanszkot is hamarosan elfoglalják

A védelmi minisztérium közlése szerint az orosz haderő Kupjanszk környékén is sikeresen tör előre. A RIA beszámolói alapján a csapatok jelenleg az Oszkol folyó jobb partján haladnak előre, ahol körülbelül 130 épületet kell még felszabadítani. Kupjanszk nyugati részén a csapatok három utcán haladtak előre, és 16 épületet foglaltak el. Mindössze 24 óra alatt 25 épületet sikerült ellenőrzésük alá vonniuk.

Eközben az ukrán fegyveres erők folytatják erőfeszítéseiket a város ostromának feloldására, jegyezte meg a települést ostromló egység parancsnoka. „Csak ma a drónkezelőink öt, a város megközelítési útvonalain fegyvereseket szállító teherautót semmisítettek meg” – mondta.

Putyin elrendelte a mozgósítást

November 4-én, kedden Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely előírja az állampolgárok katonai szolgálatra való behívását az egész naptári évben. Ezenkívül az oroszországi aktív tartalékosok mostantól részt vehetnek különleges kiképzéseken.

A döntés értelmében a tartalékosokat a jövőben a megszállt területekre is küldhetik.

Bár az orosz tisztviselők korábban kijelentették, hogy a tartalékosok csak a saját régiójuk infrastruktúráját védik, a törvényben nincsenek ilyen rendelkezések. Ez jól jelzi, hogy Oroszország hosszú távú harcra készül, miközben Ukrajna egyre kétségbeesettebb helyzetben van szinte az összes frontvonal mentén.