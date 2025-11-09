Riasztották a légvédelmet, két orosz régió került veszélybe

A légvédelmi erők az éjszaka folyamán 44 ukrán drónt lőttek le orosz terület felett – jelentette a Védelmi Minisztérium.

Ukrajna orosz régiókat támadott (Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG)

A közlemény szerint november 8-án, helyi idő szerint este 11 órától november 9-én reggel 7 óráig a légvédelmi riasztórendszerek 44 ukrán, merevszárnyú pilóta nélküli légi járművet észleltek és semmisítettek meg – írja a RIA Novosztyi.

Az orosz hadsereg 43 drónt a Brjanszki régióban, míg egyet a Rosztovi területen lőtt le.

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal hajtott végre csapásokat, kizárólag az ukrán hadiipari komplexum katonai létesítményei és vállalatai ellen.