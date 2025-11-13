Trump rászállt az orosz olajra – de az igazi meglepetés Magyarország volt

Donald Trump úgy tűnik, végleg elvesztette türelmét Vlagyimir Putyinnal szemben. Miután kimerítette az összes eszközt, amellyel a Kremlt tárgyalóasztalhoz próbálta kényszeríteni, Trump most ahhoz a hagyományos fegyverhez nyúlt, amelyet eddig kerülni akart: a szankciókhoz. Azonban az elmúlt négy évben Oroszország alkalmazkodott a nyugati szankciókhoz. Az ukrajnai háború következtében a globális energiapiac egyre inkább széttagolódott, és a Kreml számos kiskaput talált az intézkedések kijátszására, amelyeket partnerei is kihasználhatnak. Az új amerikai korlátozások az orosz olajat célozzák, pontosabban a Rosznyeft és a Lukoil vállalatok ellen irányulnak, Oroszország két legnagyobb olajipari vállalata ellen. Ezzel a lépéssel már az orosz olajkitermelés közel 80 százaléka (a globális termelés 8 százaléka) szankcionált – írja a Financial Times.

Donald Trump olajszankciói alól mentességet kapott Magyarország, a MOL továbbra is vásárolhat orosz olajat

Fotó: AFP

Trump lépésének elviekben hasonló árrobbanást kellett volna kiváltania, mint amilyen 2022 tavaszán történt – ám a piacok alig mozdultak. Ennek oka, hogy a befektetők már beárazták az oroszok alkalmazkodóképességét, amellyel – a szankciók ellenére is – folyamatosan fenntartják olajexportjukat. Trump határozottságot mutatott, amikor megtiltotta a Gunvor nevű magánkézben lévő árupiaci kereskedőnek, hogy átvegye a Lukoil nemzetközi vagyonát.

Az amerikai elnök mentességet adott Orbán Viktornak a szankciók alól, lehetővé téve, hogy a MOL továbbra is vásárolhasson olajat a Lukoiltól és a Rosznyefttől, miközben Európa többi részét bírálta, amiért orosz cseppfolyósított gázt vásárolnak.

Az amerikai elnök kivételt adott Magyarországnak, amely tengerpart nélküli ország, és csak csővezetékeken keresztül juthat olajhoz és gázhoz.

Ez egy nagyszerű ország, de nincs tengere [...] Nincsenek kikötőik, ezért nehéz helyzetben vannak

– mondta Trump, majd hozzátette, hogy más európai országok ugyan rendelkeznek kikötőkkel, de mégis vásárolnak orosz olajat és gázt.

Két évtizeddel ezelőtt Amerika szankciós fenyegetése önmagában elég volt ahhoz, hogy az országok és a vállalatok irányt váltsanak. A kockázatot és veszteségeket magasnak ítélték, és a kereskedelem az amerikai dollár infrastruktúrájához való hozzáférés nélkül gyakorlatilag lehetetlen volt. Ma már nem ez a helyzet. 2022 óta Oroszország elég nagy piaci szegmenst hozott létre ahhoz, hogy a szankciók kijátszása megoldható legyen. Egy új, kiterjedt ökoszisztéma alakult ki pénzügyi szolgáltatók és hajózási cégek körében, amelyek lehetővé teszik az orosz külkereskedelmet, valamint a dollár pozíciója is sokat gyengült. A kínai jüan a nagy szereplők körében elterjedt elszámolási valutává vált, míg a kisebbek körében a kriptovaluta-alapú stabilcoinok terjedtek el. Írtunk róla, hogy kiskapukon át ömlik az orosz olaj Nyugat-Európába.