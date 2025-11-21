Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

holttest

Orosz-ukrán háború: harmincszor több holttestet kapott vissza Ukrajna

Ukrajna és Oroszország újabb csere során adta vissza egymásnak a harcokban elesett katonák holtestét. Ukrajna 1000, míg Oroszország 30 holttestet kapott vissza. A csere orosz-ukrán háború során folyamatosan zajló fogoly- és holttestcserék része, miközben a béketárgyalások egyelőre megszakadtak.
Oroszország és Ukrajna a fronton elesett katonák holttesteit cserélte ki – jelentették ukrán tisztviselők és az orosz média. Ukrajna 1000 holttestet kapott vissza, míg az orosz hírügynökség, a TASZSZ, egy névtelen forrásra hivatkozva azt közölte, hogy Moszkva 30 katona földi maradványait kapta meg – írja a Reuters. 

Újabb fogolycsere történt az orosz-ukrán háborúban
Újabb fogolycsere történt az orosz-ukrán háborúban
A belügyi szervek nyomozói a Belügyminisztérium szakértői ügynökségeivel együtt a közeljövőben elvégzik a szükséges vizsgálatokat, és azonosítják a visszaszállított holttesteket

 – írta az ukrán hadifoglyok koordinációs központja a Telegramon. A két fél sorozatos cseréket hajt végre – beleértve élő foglyok átadását is – a háború során. 

A béketárgyalások azonban stagnáltak, és a két fél tárgyalói július 23. óta nem találkoztak személyesen, amikor is mindössze 40 percig tartottak az egyeztetések Isztambulban. 

Írtunk róla, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett. Az európai országok csütörtökön visszautasították az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai béketervet, amely többek között azt követelte volna, hogy Kijev saját ellenőrzése alatt álló területeket adjon fel és részlegesen szerelje le a haderejét – vagyis olyan feltételeket tartalmazott, amelyeket Ukrajna szövetségesei régóta a kapitulációval egyenértékűnek tartanak.

 

Orosz-ukrán háború
