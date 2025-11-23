Orosz-ukrán háború újabb nehéz éjszakája: az Atesh nevű ukránpárti partizáncsoport azt állítja, hogy Rosztov-na-Donu közelében felgyújtottak egy villamosmozdonyt, amelyet szerintük katonai szállítmányok továbbítására használtak. A közzétett videókon az látható, ahogy éghető folyadékot öntenek a mozdonyra, majd a belseje lángokban áll.

Orosz–ukrán háború (Fotó: MTI)

A csoport szerint a szabotázs megzavarta a frontra lőszert, felszerelést és tartalékokat szállító vonatok menetrendjét.

A Kyiv Independent nem tudta ellenőrizni az állításokat, és a károk pontos mértéke sem ismert.

🔥 #ATESH agents within RU Railway Troops burned a military locomotive in Rostov! Soldiers are taking revenge for unpaid wages by destroying logistics from the inside. This disrupted ammo & equipment supplies to the front. pic.twitter.com/BgC7KHT4gG — ATESH_eng (@atesh_eng) November 23, 2025

Az Atesh rendszeresen hajt végre hasonló akciókat orosz területen és az oroszok által megszállt ukrán régiókban – írja a The Kyiv Independent.

Orosz dróntámadás érte Dnyiprot

Oroszország november 23-án éjjel dróntámadást hajtott végre Dnyipro és a környező területek ellen.

A légicsapások következtében tűz ütött ki egy dnyiproi toronyházban és egy magánházban, és az előzetes jelentések szerint vannak áldozatok

– közölte Vladiszlav Gajvanenko, a Dnyipropetrovszki terület katonai közigazgatásának megbízott vezetője.

Dnyiprót rendszeresen éri orosz támadás: november 18-án éjjel leégett a Szuszpilnij épülete, november 19-én pedig orosz drónok csapást mértek az ENSZ Világélelmezési Programjának egyik élelmiszerraktárára is – írja a Liga.

Mint arról korábban írtunk, John Mearsheimer chicagói professzor legújabb elemzése rávilágít: a háború kimenetele nem a morális prédikációktól, hanem a katonai és logisztikai valóságtól függ. Pokrovszk elfoglalása, valamint az orosz hadigépezet kitartó alkalmazkodása világos üzenet az EU számára: ha nem ismerik fel az alapvető katonai tényeket, a kontinens a következő években súlyos gazdasági és politikai árat fizethet.

Az orosz hadigépezet tovább alkalmazkodik, és újra dühöng. Ez volt a fő célja Moszkvának a 2024-es nyári offenzíva óta: az erők befejezték a bekerítést, jellegzetes üsttaktikát alkalmaztak, és elfoglalják a stratégiai jelentőségű donyecki logisztikai központot. John Mearsheimer szerint Pokrovszk már elesett. A legfrisebb orosz közlések szerint a város 70 százalékát ellenőrzik. A Chicagói Egyetem professzora nemcsak előre látta a fejleményeket, de legújabb elemzésében éles vészharangot kongat az EU számára – fogalmaz a Brussels Signal.