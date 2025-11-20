Utolsó felvonás? A hírszerzés szerint ezt lépi meg Oroszország a téli hónapokban

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerző szolgálat (HUR) vezetője szerint Oroszország célja, hogy 2026 tavaszára teljesen elfoglalja a Donyecki területet, de a szakértő szerint ez nem egy reális cél. A hírszerzési vezető a 24-es csatornának adott interjúban arról is beszélt, hogy az orosz erők délen Zaporizzsját próbálják fenyegetni. Elmondása szerint a várost érintő riogatások túlzóak, a védelem helyzete pedig kedvezőbb, mint a keleti fronton. Budanov kitért a téli orosz stratégiára, az energetikai nyomásgyakorlásra és arra, hogy milyen irányba tart az orosz–ukrán háború – írja az Ukrinform.

Az ukrán hírszerző szolgálat vezetője elárulta milyen irányba tart az orosz–ukrán háború

Fotó: TARASOV / NurPhoto

Az oroszok kitűzték maguk elé azt a célt, hogy teljesen elfoglalják a Donyecki területet és ezt 2026 tavaszára akarják megtenni — nem árulunk el államtitkot azzal, hogy ez a cél irreális

– hangsúlyozta Budanov. Elmondása szerint délen Oroszország megpróbál Zaporizzsja közelébe kerülni, és tüzérségi és dróntámadásokkal terrorizálni, hogy rákényszerítse a katonai vezetést a terület feladására, a civileket pedig arra, hogy elhagyják a várost.

Ugyanezt a taktikát alkalmazták Pokrovszkban. Ott is ugyanezt csinálták. Zaporizzsja esetében azonban egy kicsit más a helyzet. Akármit is mondanak most a médiában — és ezt a véleményt igyekeznek a lehető legszélesebb körben terjeszteni —, hogy az ellenség szinte ott van, ez nem igaz. A védelem helyzete ott sokkal jobb, mint sajnos keleten

– mondta Budanov. Korábban írtunk róla, hogy indul az utolsó felvonás az orosz–ukrán háborúban és a negyedik téli offenzíva és arról is, hogy a tél közeledtével stratégiát váltott az orosz hadsereg: november 19-re virradó reggel ismét egy ukrán energetikai létesítmény bombáztak.