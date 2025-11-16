Éjfél után csapott le az orosz támadás – a helyiek pánikban menekültek az éjjel

Hírlevél

Az éjszaka Ukrajnában több helyen is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az oroszok ezúttal Harkivot támadták, a jelentések több robbanásról is beszámoltak.
Ukrajna

Ukrajnában újra megszólalt a légvédelmi szirénák az éjjel. Az oroszok ezúttal Harkivot támadták, a beszámolók szerint több robbanást is lehetett hallani, a károkról azonban eddig még nem érkezett jelentés – írja a 24TV

Az oroszok ezúttal Harkivot támadták az ukrán jelntések szerint
Az oroszok ezúttal Harkivot támadták az ukrán jelntések szerint 
Fotó: IRYNA RYBAKOVA / Press service of the 93rd Separa

Harkivban november 16-án 00:43-kor riasztották a légierőt, miután több drónt is észleltek a régióban. A városban az első jelentések a robbanásokról 01:24-kor váltak ismertté. A helyi hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a károkról.

A hírek szerint egy orosz drón eltalált egy járművet, amelyben egy megrongálódott gázvezeték javítására küldött szerelőcsapat volt. 

A jármű az eddigi információk alapján civil volt, valamint az energiaipari vállalat logója is rajta volt az oldalán. A támadásban szerencsére egy munkás sem sérült meg, még időben fedezékbe húzódtak. 

Egy korábbi támadásban, szintén a régióban az oroszok egy harkivi teherfuvarozó céget támadtak. A támadás idején 15 munkás volt szolgálatban, de nekik sikerült menedéket találniuk, és sérülések nélkül megúszták.


 

 

