Váratlan bejelentést tett az albán miniszterelnök Oroszországról

Oroszország nem fogja megtámadni Albániát, és nem fog megtámadni egyetlen más európai országot sem – fogalmazott Rama a berlini Global Dialogue konferencia alkalmával, írta az Al Jazeera.

Edi Rama albán miniszterelnök Tiranában (Fotó: Anadolu/AFP/Olsi Shehu)

Hozzátette:

Teljesen ostobaság lenne bármely országtól megtámadni az Európai Unió vagy a NATO tagjait. A NATO a világ legerősebb hadereje, amelynek senkitől és semmitől sem kell tartania.

Oroszország felé az EU-nak saját béketervre lenne szüksége

Az albán kormányfő bírálta az Európai Uniót, amiért a háború kitörése óta sem dolgozott ki önálló békekoncepciót Ukrajnára vonatkozóan.

Az, hogy az EU-nak nincs béketerve, számomra nagyon furcsának tűnik

– mondta, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg azon dolgozik, hogy tűzszünetet közvetítsen Moszkva és Kijev között, miközben Európa diplomáciailag tétlen.

Rama szerint az EU-nak „saját diplomáciát kellene működtetnie, hogy előmozdítsa a saját békelátásmódját”, és ennek részeként „meg kellene találni a módját, hogy tárgyaljanak az oroszokkal”.

A nyugati titkosszolgálatok szerint azonban Oroszország továbbra is hibrid hadviselést folytat Európa ellen – kibertámadásokkal, dezinformációval és provokációkkal igyekszik megosztani az EU-tagállamokat.

„Nincs helye orosz ellenségeskedésnek Albániában”

Rama hangsúlyozta, hogy Albániában nem érzékelnek közvetlen fenyegetést, és az ország lakossága egyértelműen elutasítja az orosz befolyást.

Albán vagyok. Nincs bennünk félelem… Nincs helye orosz ellenségeskedésnek Albániában, mert nincs szimpátia Oroszország iránt

– mondta.

Albánia miniszterelnöke, Edi Rama és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Adnan Beci)

Új lendületben az EU–Nyugat-Balkán kapcsolatok

A nyugat-balkáni térség – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia – az EU bővítési politikájának középpontjában áll. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke októberi tiranai látogatásán méltatta Albánia előrehaladását.

Edi Rama szerint a háború paradox módon közelebb hozta a Nyugat-Balkánt az Európai Unióhoz, és megerősítette a kontinensben rejlő közös felelősség tudatát.

„Az EU-nak most kell bizonyítania, hogy képes nemcsak reagálni, hanem cselekedni is – a béke érdekében.”