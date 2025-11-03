Brutális csapást hajtott végre az orosz hadsereg, minden romokban

A tárca szerint a támadás válasz volt az Ukrajna által Oroszország területén polgári célpontok ellen elkövetett „terrortámadásokra”, és elérte célját.

Egy kiégett autó a szumi vasútállomás parkolójában egy kamikaze dróntámadás után, amit Oroszország hajtott végre (Fotó: FRANCISCO RICHART BARBEIRA / NurPhoto)

A minisztérium a Harkov megyei Kupjanszk, valamint a Donyeck megyei Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből további orosz előrenyomulásról, továbbá visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be. Kupjanszknál a jelentés értelmében az utóbbiból kettő hiúsult meg, Pokrovszknál pedig tíz alkalommal próbálkoztak ukrán csoportok eredménytelenül kitörni a körülzárásból.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.

Krasnoarmeisk area.

The RuAF assault unit occupies positions in the southern part of Dimitrov.

48.272014,37.279463 pic.twitter.com/5qOMSrOPhO — Сливочный каприз (@creamy_caprice) November 3, 2025

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán

a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében csaknem másfél ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, egy román gyártmányú APR-40-es sorozatvetőt, két 155 milliméteres vontatott tarackot, egy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 365 repülőgép típusú és hat tengeri drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az ukrán erők csapást mértek Oroszország szaratovi olajfinomítójára

Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra; találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében. A vezérkar azt is közölte, hogy tűzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire Luhanszk megye megszállt területén.

Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban

– számoltak be a közleményben.