Padlóra került az uniós tagállam

Súlyos válságba sodródott Ausztria, és a jelenlegi kormánykoalíció tehetetlensége csak tovább mélyíti a problémákat – állítja Martin Engelberg, az Osztrák Néppárt (ÖVP) korábbi parlamenti képviselője. A politikus és pszichoanalitikus legújabb videóelemzéseiben kendőzetlenül tárja fel az alpesi ország jelenlegi helyzetét, és sötét jövőképet fest a gazdaság és a politikai stabilitás tekintetében – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Engelberg szerint Ausztria kancellárja, és az ÖVP vezetője, Christian Stocker nem foglal el elég kemény álláspontot (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Engelberg szerint Ausztria gazdasága szabadesésben van, a koalíció pedig a végnapjait éli.

Őszintén szólva, az ausztriai helyzet nagyon aggaszt, pszichológiai szempontból is

– fogalmazott a volt képviselő.

Szavai szerint az ország olyan mélyponton van, ahol a rossz hangulat szinte tapintható, és ez közvetlenül kihat a gazdasági teljesítményre is.

A gazdasági mutatók valóban aggasztó képet festenek. Az export drámai visszaesést mutat, miközben a telephelyi költségek az egekbe szöktek. Ennek eredményeként az egy főre jutó GDP reálértéken már a 2019-es szint alatt van. Az állami kiadások és az adóterhek rekordmagasságokat döntögetnek, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gazdasági szereplők bizalma is mélypontra került.

Engelberg keményen bírálja a kormány reformképtelenségét és a valóság kozmetikázására tett kísérleteit.

Azok a mágikus ígéretek, amelyeket a kormány az elmúlt hónapokban terjesztett, nem fognak teljesülni

– hangsúlyozta a volt képviselő.

Az infláció nem csökken megfelelően, a deficit növekszik, és az ország hangulata katasztrofális

– tette hozzá.

Itt azonban még nincs vége a problémáknak. A vállalkozások sorra zárnak be, a termelés külföldre települ, és ez közvetlenül hat a lakosság pszichéjére – figyelmeztetett Engelberg.

Az emberek óvatosabbak lesznek a fogyasztásban, nő a megtakarítási ráta – és ez ismét nyomást gyakorol a konjunktúrára

– magyarázza.

A politikus szerint a koalíció már a végét járja.

Miért nem vitt véghez a kormány legalább néhány alapvető dolgot az elmúlt kilenc hónapban? Ennek nyoma sincs

– emelte ki, hozzátéve, hogy ehelyett a politikai felelősség áthárítása folyik, ami Engelberg szerint a kontrollt vesztett koalíció klasszikus tünete.