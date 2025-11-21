Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Ausztria

Padlóra került az uniós tagállam

Lesújtó diagnózist közölt az osztrák állam állapotáról az ÖVP egyik volt képviselője. Martin Engelberg, aki civil foglalkozására nézve pszichoanalitikus, úgy véli, nem csak Ausztria gazdasága van bajban, de a jelenlegi koalíció napjai is meg vannak számlálva.
AusztriaChristian StockerMartin Engelberg

Súlyos válságba sodródott Ausztria, és a jelenlegi kormánykoalíció tehetetlensége csak tovább mélyíti a problémákat – állítja Martin Engelberg, az Osztrák Néppárt (ÖVP) korábbi parlamenti képviselője. A politikus és pszichoanalitikus legújabb videóelemzéseiben kendőzetlenül tárja fel az alpesi ország jelenlegi helyzetét, és sötét jövőképet fest a gazdaság és a politikai stabilitás tekintetében – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Engelberg szerint Ausztria kancellárja, és az ÖVP vezetője, Christian Stocker nem foglal el elég kemény álláspontot
Engelberg szerint Ausztria kancellárja, és az ÖVP vezetője, Christian Stocker nem foglal el elég kemény álláspontot (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Engelberg szerint Ausztria gazdasága szabadesésben van, a koalíció pedig a végnapjait éli.

Őszintén szólva, az ausztriai helyzet nagyon aggaszt, pszichológiai szempontból is

– fogalmazott a volt képviselő.

Szavai szerint az ország olyan mélyponton van, ahol a rossz hangulat szinte tapintható, és ez közvetlenül kihat a gazdasági teljesítményre is.

A gazdasági mutatók valóban aggasztó képet festenek. Az export drámai visszaesést mutat, miközben a telephelyi költségek az egekbe szöktek. Ennek eredményeként az egy főre jutó GDP reálértéken már a 2019-es szint alatt van. Az állami kiadások és az adóterhek rekordmagasságokat döntögetnek, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gazdasági szereplők bizalma is mélypontra került.

Engelberg keményen bírálja a kormány reformképtelenségét és a valóság kozmetikázására tett kísérleteit.

Azok a mágikus ígéretek, amelyeket a kormány az elmúlt hónapokban terjesztett, nem fognak teljesülni

– hangsúlyozta a volt képviselő.

Az infláció nem csökken megfelelően, a deficit növekszik, és az ország hangulata katasztrofális

– tette hozzá.

Itt azonban még nincs vége a problémáknak. A vállalkozások sorra zárnak be, a termelés külföldre települ, és ez közvetlenül hat a lakosság pszichéjére – figyelmeztetett Engelberg.

Az emberek óvatosabbak lesznek a fogyasztásban, nő a megtakarítási ráta – és ez ismét nyomást gyakorol a konjunktúrára

– magyarázza.

A politikus szerint a koalíció már a végét járja.

Miért nem vitt véghez a kormány legalább néhány alapvető dolgot az elmúlt kilenc hónapban? Ennek nyoma sincs

– emelte ki, hozzátéve, hogy ehelyett a politikai felelősség áthárítása folyik, ami Engelberg szerint a kontrollt vesztett koalíció klasszikus tünete.

Az ÖVP volt képviselője saját pártját is bírálja, mondván, politikailag meggyengült, és ezt a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) következetesen kihasználja. Engelberg szerint nagyon hasonlít a helyzet a Zöldekkel való koalícióra, akik egy idő után rájöttek, hogy az ÖVP-t „orránál fogva vezethetik”. Miután a Zöldeknek sikerült Sebastian Kurz-ot lemondásra kényszeríteniük, az ÖVP megbénult, és hagyta magát vezetni, és a volt képviselő most is hasonló dinamikát vél felfedezni a koalícióban.

A politikus szerint Christian Stocker, az ÖVP jelenlegi főtitkára inkább moderátor szerepet tölt be, és nem kíván konfliktusokat generálni.

Nem foglal el kemény álláspontot

– véli Engelberg. Ennek következtében „jelenleg nem várható nagy ellenállás az ÖVP részéről”.

Engelberg úgy látja, az SPÖ kihasználja ezt a helyzetet saját programja érvényesítésére.

Valószínűleg nem tart sokáig, amíg az SPÖ kimutatja a foga fehérjét költségvetési kérdésekben, különösen a pénzügyminiszterrel szemben. Akkor ismét magasabb adókról lesz szó, beleértve a vagyonadót is. Úgy gondolom, a koalíció egyre inkább inogni fog

– jósolja a volt képviselő.

