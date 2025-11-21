Padlóra került az uniós tagállam

Súlyos válságba sodródott Ausztria, és a jelenlegi kormánykoalíció tehetetlensége csak tovább mélyíti a problémákat – állítja Martin Engelberg, az Osztrák Néppárt (ÖVP) korábbi parlamenti képviselője. A politikus és pszichoanalitikus legújabb videóelemzéseiben kendőzetlenül tárja fel az alpesi ország jelenlegi helyzetét, és sötét jövőképet fest a gazdaság és a politikai stabilitás tekintetében – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.
Engelberg szerint Ausztria gazdasága szabadesésben van, a koalíció pedig a végnapjait éli.
Őszintén szólva, az ausztriai helyzet nagyon aggaszt, pszichológiai szempontból is
– fogalmazott a volt képviselő.
Szavai szerint az ország olyan mélyponton van, ahol a rossz hangulat szinte tapintható, és ez közvetlenül kihat a gazdasági teljesítményre is.
A gazdasági mutatók valóban aggasztó képet festenek. Az export drámai visszaesést mutat, miközben a telephelyi költségek az egekbe szöktek. Ennek eredményeként az egy főre jutó GDP reálértéken már a 2019-es szint alatt van. Az állami kiadások és az adóterhek rekordmagasságokat döntögetnek, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gazdasági szereplők bizalma is mélypontra került.
Engelberg keményen bírálja a kormány reformképtelenségét és a valóság kozmetikázására tett kísérleteit.
Azok a mágikus ígéretek, amelyeket a kormány az elmúlt hónapokban terjesztett, nem fognak teljesülni
– hangsúlyozta a volt képviselő.
Az infláció nem csökken megfelelően, a deficit növekszik, és az ország hangulata katasztrofális
– tette hozzá.
Itt azonban még nincs vége a problémáknak. A vállalkozások sorra zárnak be, a termelés külföldre települ, és ez közvetlenül hat a lakosság pszichéjére – figyelmeztetett Engelberg.
Az emberek óvatosabbak lesznek a fogyasztásban, nő a megtakarítási ráta – és ez ismét nyomást gyakorol a konjunktúrára
– magyarázza.
A politikus szerint a koalíció már a végét járja.
Miért nem vitt véghez a kormány legalább néhány alapvető dolgot az elmúlt kilenc hónapban? Ennek nyoma sincs
– emelte ki, hozzátéve, hogy ehelyett a politikai felelősség áthárítása folyik, ami Engelberg szerint a kontrollt vesztett koalíció klasszikus tünete.
Az ÖVP volt képviselője saját pártját is bírálja, mondván, politikailag meggyengült, és ezt a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) következetesen kihasználja. Engelberg szerint nagyon hasonlít a helyzet a Zöldekkel való koalícióra, akik egy idő után rájöttek, hogy az ÖVP-t „orránál fogva vezethetik”. Miután a Zöldeknek sikerült Sebastian Kurz-ot lemondásra kényszeríteniük, az ÖVP megbénult, és hagyta magát vezetni, és a volt képviselő most is hasonló dinamikát vél felfedezni a koalícióban.
A politikus szerint Christian Stocker, az ÖVP jelenlegi főtitkára inkább moderátor szerepet tölt be, és nem kíván konfliktusokat generálni.
Nem foglal el kemény álláspontot
– véli Engelberg. Ennek következtében „jelenleg nem várható nagy ellenállás az ÖVP részéről”.
Engelberg úgy látja, az SPÖ kihasználja ezt a helyzetet saját programja érvényesítésére.
Valószínűleg nem tart sokáig, amíg az SPÖ kimutatja a foga fehérjét költségvetési kérdésekben, különösen a pénzügyminiszterrel szemben. Akkor ismét magasabb adókról lesz szó, beleértve a vagyonadót is. Úgy gondolom, a koalíció egyre inkább inogni fog
– jósolja a volt képviselő.