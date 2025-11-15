Amerikai zöld lámpa a paksi atomerőmű befejezéséhez – videó

A paksi atomerőmű építését érintő szankciókat illetően Marco Rubio elmondta, azokat azért törlik el, mert szeretnék, hogy befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen.

Amerikai zöld lámpa a paksi atomerőmű befejezéséhez Fotó: AFP

Amerikai zöld lámpa a paksi atomerőmű befejezéséhez

A külügyi vezetőt arról kérdezték, miért kapott Magyarország különleges engedélyt. Rubio elmondta, hogy a nukleáris erőmű már építés alatt áll, és a munkát be kell fejezni.

Mivel egy orosz cég végezte a tervezést és az építést, azt szeretnénk, hogy be tudják fejezni, mert energiában függetlenné akarjuk tenni őket

– fogalmazott.

Az olaj- és gázvezetékek esetében a hosszabbításról szóló döntés szintén a gazdasági stabilitást szolgálja. Ez csupán egy nagyon kis része annak, amit Oroszország elad. Nagyon destabilizáló és éhínséget okozó lenne számukra, ha elveszítenék a hozzáférést ezekhez az energiaforrásokhoz

– fogalmazott.

A bejelentés világosan jelzi, hogy az Egyesült Államok kiemelt figyelmet fordít Magyarország energiafüggetlenségére, és külön engedélyekkel biztosítja a stratégiai jelentőségű projektek zavartalan befejezését.

Mint arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást írt alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval Washingtonban. A tárcavezető kitért a paksi bővítésre is, és emlékeztetett, hogy annak építését a Joe Biden elnök vezette előző amerikai kormányzat „politikai bosszú miatt” helyezte szankciós listára, ezért a munkálatok hónapokig álltak.

Aztán idén nyáron a Trump-kormány levette a paksi építkezést a szankciós listáról. Ez a mentesség most decemberig hatályos. Remélem, hogy a holnapi napon meg tudunk állapodni arról, vagy ígéretet kapunk arra, hogy a paksi bővítésre vonatkozó szankciós mentességet meghosszabbítja az amerikai kormány. Erre jó reményünk van, hiszen ha már egyszer mentességet adtak, akkor miért ne adnának újra

– vélekedett.