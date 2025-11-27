„Ezt most komolyan?” – a performansz, amitől leállt az ülés a parlamentben

Hatalmas felháborodást és parázs vitát váltott ki Canberrában Pauline Hanson, az ausztrál One Nation (Egy Nemzet) párt alapító-elnökének hétfői akciója – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál. A karakteres jobboldali politikusnő, aki hosszú ideje a nemzeti szuverenitás és a szigorú bevándorláspolitika szószólója, tetőtől talpig fekete burkába burkolózva lépett be az ausztrál felsőház üléstermébe.

Penny Wong külügyminiszter hevesen kritizálta Pauline Hanson akcióját (Fotó: AFP)

A testet és arcot teljesen elfedő, bizonyos muszlim országokban a nők számára kötelező ruhadarab viselével Hanson célja egyértelműen a figyelemfelkeltés volt, ám a reakciók hevessége még a sokat látott ausztrál belpolitikában is szokatlannak számít.

Néhány szenátor megdöbbenését fejezte ki, mások pedig felháborodtak. A feszültség akkora volt, hogy az ülést ideiglenesen meg is kellett szakítani. A válaszcsapás nem váratott sokat magára: kedden a szenátus hivatalos eljárás keretében megrovásban részesítette Hansont, és precedensértékű büntetésként hét ülésnapra felfüggesztették a munkavégzés alól.

A kormányzó Munkáspárt (Labor Party) részéről Penny Wong külügyminiszter éles kirohanást intézett a konzervatív politikus ellen. Wong szerint Hanson akciója nem volt más, mint „egy teljes vallási közösség kigúnyolása és rágalmazása”. A balliberális oldal narratívája szerint a burka viselése vallási szabadságjog, annak politikai demonstrációként való felhasználása pedig sértő az Ausztráliában élő muszlim kisebbségre nézve.

Pauline Hanson azonban nem hátrált meg a támadások kereszttüzében. Canberrai sajtótájékoztatóján „képmutatónak” nevezte szenátortársait és az eljárást kezdeményezőket. Védekezésében rámutatott a parlamenti szabályozás visszásságaira.

Nincs hivatalos öltözködési szabályzat a parlamentben

– mutatott rá.

A politikusnő sérelmezte továbbá, hogy a szenátus nem csupán őt büntette, hanem a politikai napirendjét is blokkolta: nem engedélyezték ugyanis számára, hogy benyújtsa törvényjavaslatát, amely a burka viselésének országos betiltását célozta volna.

Kiállok a meggyőződésem mellett, és a jövőben is ezt fogom tenni

– szögezte le határozottan Hanson, egyértelművé téve, hogy a felfüggesztés nem hallgattatja el.