„Ezt most komolyan?” – a performansz, amitől leállt az ülés a parlamentben

Forrnak az indulatok az ausztrál törvényhozásban, ahol a bevándorlásellenes One Nation párt szenátora egy provokatív, ám szimbolikus akcióval hívta fel a figyelmet a biztonsági kockázatokra és a társadalmi integráció kérdéseire. A szenátus baloldali többsége azonban nem értékelte a gesztust: Pauline Hansont rasszizmussal és egy vallási közösség kigúnyolásával vádolták és felfüggesztették tisztségéből, amiért burkát viselt az ülésteremben.
Hatalmas felháborodást és parázs vitát váltott ki Canberrában Pauline Hanson, az ausztrál One Nation (Egy Nemzet) párt alapító-elnökének hétfői akciója – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál. A karakteres jobboldali politikusnő, aki hosszú ideje a nemzeti szuverenitás és a szigorú bevándorláspolitika szószólója, tetőtől talpig fekete burkába burkolózva lépett be az ausztrál felsőház üléstermébe. 

Penny Wong külügyminiszter hevesen kritizálta Pauline Hanson akcióját
Penny Wong külügyminiszter hevesen kritizálta Pauline Hanson akcióját (Fotó: AFP)

A testet és arcot teljesen elfedő, bizonyos muszlim országokban a nők számára kötelező ruhadarab viselével Hanson célja egyértelműen a figyelemfelkeltés volt, ám a reakciók hevessége még a sokat látott ausztrál belpolitikában is szokatlannak számít.

Néhány szenátor megdöbbenését fejezte ki, mások pedig felháborodtak. A feszültség akkora volt, hogy az ülést ideiglenesen meg is kellett szakítani. A válaszcsapás nem váratott sokat magára: kedden a szenátus hivatalos eljárás keretében megrovásban részesítette Hansont, és precedensértékű büntetésként hét ülésnapra felfüggesztették a munkavégzés alól.

A kormányzó Munkáspárt (Labor Party) részéről Penny Wong külügyminiszter éles kirohanást intézett a konzervatív politikus ellen. Wong szerint Hanson akciója nem volt más, mint „egy teljes vallási közösség kigúnyolása és rágalmazása”. A balliberális oldal narratívája szerint a burka viselése vallási szabadságjog, annak politikai demonstrációként való felhasználása pedig sértő az Ausztráliában élő muszlim kisebbségre nézve.

Pauline Hanson azonban nem hátrált meg a támadások kereszttüzében. Canberrai sajtótájékoztatóján „képmutatónak” nevezte szenátortársait és az eljárást kezdeményezőket. Védekezésében rámutatott a parlamenti szabályozás visszásságaira.

Nincs hivatalos öltözködési szabályzat a parlamentben

– mutatott rá.

A politikusnő sérelmezte továbbá, hogy a szenátus nem csupán őt büntette, hanem a politikai napirendjét is blokkolta: nem engedélyezték ugyanis számára, hogy benyújtsa törvényjavaslatát, amely a burka viselésének országos betiltását célozta volna.

Kiállok a meggyőződésem mellett, és a jövőben is ezt fogom tenni

– szögezte le határozottan Hanson, egyértelművé téve, hogy a felfüggesztés nem hallgattatja el.

A One Nation vezetője régóta hangoztatja, hogy az arcot teljesen elfedő ruházat biztonsági kockázatot jelent, és akadályozza a társadalmi beilleszkedést. Nem ez volt az első alkalom, hogy Hanson a burkát használta politikai eszközként: emlékezetes, hogy már 2017-ben is hasonló öltözékben jelent meg a szenátusban. A 25,4 millió lakosú Ausztráliában a legutóbbi, 2021-es népszámlálási adatok szerint a népesség 3,2 százaléka vallja magát muszlimnak. 

 

