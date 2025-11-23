Brutális valóság a fronton: Pokrovszk bukása súlyos jelzés az EU-nak

Az orosz hadigépezet tovább alkalmazkodik, és újra dühöng. Ez volt a fő célja Moszkvának a 2024-es nyári offenzíva óta: az erők befejezték a bekerítést, jellegzetes üsttaktikát alkalmaztak, és elfoglalják a stratégiai jelentőségű donyecki logisztikai központot. John Mearsheimer szerint Pokrovszk már elesett. A legfrisebb orosz közlések szerint a város 70 százalékát ellenőrzik. A Chicagói Egyetem professzora nemcsak előre látta a fejleményeket, de legújabb elemzésében éles vészharangot kongat az EU számára – írja a Brussels Signal.
A Nyugatnak, és különösen Európának szembe kell néznie a valósággal.
Mearsheimer szerint a nemzetközi környezetben a nagyhatalmak hegemóniájukat nem erkölcsi mesékkel, hanem nyers képességeikkel építik ki. Nem orosz- vagy ukránpárti szemszögből hangsúlyozza, hogy Oroszország nem képes Ukrajna egészének meghódítására, de Ukrajna sem tud győzni egy felőrlő háborúban.
Pokrovszk bukása ezt az állítást igazolja.
A kimerült és elvágott ukrán egységeket megsemmisítik vagy megadásra kényszerítik, miközben Moszkva a csatatérre engedte az újságírókat. A katonai vereség globális hírré vált. Mearsheimer szerint
Pokrovszk elfoglalása a Nyugat hároméves illúziójának összeomlása: az elkerülhetetlen ukrán győzelemről szóló narratíva szertefoszlott.
Hónapok óta a nyugati politikusok és tábornokok fordulópontokról, ellentámadásokról és Oroszország összeomlásáról beszéltek. A valóság azonban mást mutat: az orosz hadsereg lassan, de következetesen alkalmazkodott, és folytatta előrenyomulását. Milliárdoknyi fegyver, végtelen szankciók és hősies nyilatkozatok sem változtatták meg az alapvető arányokat. Oroszország türelmes, felőrlő háborút folytat: erődítményeket kell megmászni, méterről méterre előrenyomulni, kivéreztetni az ellenséget. Taktikájuk a drónokra, nehézbombázásra és kisebb csoportokkal történő területfoglalásra épül – fejtette ki a szakértő.
Pokrovszk elfoglalása azért fontos, mert itt halad a donbászi front fő utánpótlási útvonala. Ha ezt az utat lezárják, semmilyen nyugati fegyver, például Patriot-rakéta vagy F-16-os nem tudja újra biztosítani az ellátást.
Putyin célja az egész donyecki terület megszerzése, és addig nem áll meg, amíg el nem éri. Mearsheimer szerint az orosz vezetés tudatosan mutatja a világ kameráinak a romokat és a bekerített egységeket, hogy szembesítse a Nyugatot saját illúzióival.
Pokrovszk több mint egy katonai vereség
A Nyugat a háborút erkölcsi keresztes hadjáratként mutatta be, figyelmen kívül hagyva a földrajzi, logisztikai és ipari tényezőket. A szankciók Oroszországot nem bénították meg, inkább Európa iparát gyengítették. A NATO-kiképzés Ukrajnát sem tette verhetetlenné: legfeljebb meghosszabbította a harcokat. 2025 végére a brüsszeli sajtótájékoztatók és a harctéri tények közti szakadék áthidalhatatlanná vált.
Az energiaárak magasak, a költségvetések feszültek, a lakosság türelme elfogyóban. Magyarország nyíltan ellenáll az EU központi politikájának, Szlovákia követi, miközben az euroszkepticizmus nő.
Közben Németország és Franciaország tovább szorgalmazza a szankciókat, de az Egyesült Államok már elismeri: a büntetőintézkedések hatástalanok.
Mearsheimer szerint Pokrovszk a Nyugat tükre: széttöredezett koalíciót mutat, amely az erkölcsi prédikációkat stratégiának, a narratív kontrollt tényleges erőnek és a szenvedést győzelemnek vélte. Mearsheimer komor realizmusa, miszerint a nemzetek a hatalomért és a túlélésért, nem pedig az értékekért harcolnak, beigazolódni látszik. Az orosz hadigépezet tovább halad, miközben Ukrajna kimerül.
Pokrovszk üzenete Európának brutálisan egyszerű: el kell ismerni a valóságot, vagy az EU a háború árán sodródik összeomlásba és szétesésbe – összegzett.