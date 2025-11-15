Elindult a politikai apokalipszis Kijevben - komoly a helyzet

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hivatalosan is kezdeményezte Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettesének őrizetbe vételét. Bár a politikus nevét nem közlik, a körülmények Olekszij Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által nyilvánosságra hozott felvételeken az Energoatom-ügy szereplői „Che Guevara” néven emlegettek. A volt tisztségviselőt korábban már gyanúsították jogtalan gazdagodással, valamint hivatali hatalommal való visszaélés is – írja az unian.ua.

Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernisov – a magasrangú politikus akiről a hírek szólhatnak

Fotó: SVEN HOPPE

A nyomozás szerint a volt miniszterelnök-helyettes az úgynevezett „mosoda” látogatói között volt, ahol a bűncselekményből származó pénzt mosták tisztára.

Ezt az objektumot a bűnszervezet vezetője felügyelte, akit a NABU és a SZAP nemrég leplezett le. A nyomozók dokumentálták, hogy a gyanúsítottnak és megbízottjának több mint 1,2 millió amerikai dollárt és közel 100 ezer eurót adtak át készpénzben

– közölték a hatóságok.

Amint arról korábban beszámoltunk, a legújabb ukrán korrupciós botrány középpontjában az állami atomerőmű-szolgáltató, az Energoatom áll. A nyomozók szerint Timur Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett.

A NABU közleménye szerint az Enerhoatom szerződéses partnereit 10–15 százalékos „jutalék” fizetésére kényszerítették, ha nem akarták, hogy kifizetéseiket visszatartsák, vagy elveszítsék beszállítói státuszukat.

Mindics a hírek szerint még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak volna kijevi lakásán.