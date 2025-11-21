Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke jelentette Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Kupjanszk felszabadítását, amikor az elnök meglátogatta a „Nyugat” haderőcsoport egyik parancsnoki állását – írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök

Fotó: - / RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFIC

A Nyugat alakulatai felszabadították Kupjanszk városát

– mondta Geraszimov. Hozzátette, hogy a katonák tovább folytatják az ellenséges alakulatok megsemmisítését az Oszkol folyó bal partján. Putyin megjegyezte, hogy Kupjanszkban és a hozzá tartozó térségben mintegy 15 ukrán dandár van bekerítve. Az elnök emellett nagyra értékelte a „Nyugat” parancsnoki és személyi állományának munkáját. Az alakulat parancsnoka, Szergej Kuzovlev arról számolt be, hogy a katonák aktívan haladnak előre Krasznij Liman irányába, felszabadították Petropavlovkát, és harcokat folytatnak Kucserovkáért, Kurilovkáért és Kupjanszk-Uzlovojért. Az ukrán fegyveres erőknek nem sikerült kitörniük a bekerítésből Kupjanszknál.

Geraszimov a front más szakaszain kialakult helyzetről is beszámolt. Elmondása szerint a „Kelet” csoportosulás kiterjesztette ellenőrzési övezetét a Dnyipropetrovszki és a Zaporizzsjai területeken, és 13 települést vett ellenőrzés alá. November 1-je óta több mint 230 négyzetkilométert szabadítottak fel. A „Központ” katonái folytatják a körbezárt ukrán alakulatok megsemmisítését a Krasznoarmejszki irányban. A „Észak” csoportosulás pedig felszabadította Volcsanszk több mint 80 százalékát a Harkivi területen.

A fegyveres erők továbbra is a különleges hadművelet tervének megfelelően hajtják végre feladataikat. Az egyesített haderőcsoport csapatai gyakorlatilag minden irányban támadásba lendültek, és fejlesztik a tavaszi–nyári hadjárat során elért sikereket.

A Déli csoportosulás parancsnoka, Szergej Medvegyev közölte, hogy teljes ellenőrzésük alá vették Konsztantyinovka keleti és délkeleti részét, és megkezdték a központ megtisztítását. Ezen kívül a vezérkari főnök arról is beszélt, hogy az ukrán fegyveres erők sok katonája dönt úgy, hogy megadja magát. Kiemelte, hogy erre megteremtették a feltételeket.

De többségük saját oldaluk részéről fenyegető kivégzés vagy drónos megsemmisítés miatt nem tudja ezt megtenni. Eközben Ukrajna politikai vezetése semmilyen utasítást nem ad ezzel kapcsolatban a katonáinak.

Ami az ukrán hadiipari és az azt kiszolgáló energetikai létesítmények elleni tömeges megtorló csapásokat illeti, Geraszimov közölte, hogy ezeket a vezérkar tervének megfelelően hajtják végre. Az orosz elnök ezzel összefüggésben kijelentette, hogy a különleges hadművelet céljait teljesíteni kell. Hangsúlyozta továbbá, hogy az október 25-i katonai tanácskozáson meghatározott feladatokat mind végrehajtották.

Nem kételkedem abban, hogy mindaz, amiről korábban beszéltünk, és amiről a mai, szűkebb körű megbeszélésen még szó lesz, szintén teljesülni fog.

Hozzátette, hogy az orosz nép bízik a katonáiban, és az ország számára szükséges eredményt várja el tőlük. Ezen kívül Putyin az ukrán vezetést szervezett bűnözői csoportnak nevezte, amely saját gazdagodása érdekében ragadta magához a hatalmat. Szerinte ez közismertté vált a korrupciós vizsgálatok után.

Úgy gondolom, mindenki számára világos, hogy ezek az emberek, akik arany vécéken ülnek, aligha gondolnak hazájuk sorsára, az egyszerű ukrán emberek, a tisztek vagy a közkatonák életére. Nem ez foglalkoztatja őket.

Korábban írtuk róla, hogy az ukrajnai korrupciós botrány egyik gyanúsítottja – Zelenszkij közeli jó barátja – olyan házban lakott, amelyben még a WC is aranyozott volt.