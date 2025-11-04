Rekordszámú migráns érkezett Nagy-Britanniába

Nagy-Britannia lett a migránsok legkedveltebb célpontja 2024-ben. Tavaly összesen 108 000 menedékkérelmet nyújtottak be, ami 28 százalékos növekedést jelent a 2023-as 84 000-hez képest, ezzel pedig új rekordot döntött a szigetországban a migráció – írja a Telegraph.

Rekord migráció Nagy-Britanniában és Európa-szerte

Fotó: VALERIA MONGELLI / Hans Lucas

Ez a növekedés messze meghaladta az Egyesült Királyság kontinens–közi versenytársait, beleértve Franciaországot és Németországot is, ahol a menedékjog iránti kérelmek száma némi csökkenést mutatott. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint tavaly rekordot döntött az Egyesült Királyságban benyújtott menedékkérelmek száma, meghaladva a 2002-es 103 ezres csúcsot, amely eddig a legmagasabbnak számított.

A növekvő tendencia egybevág azokkal a kritikákkal, ami szerint London nem fordít elég figyelmet a La Manche csatorna biztonságára.

Keir Starmer brit miniszterelnök szeptemberben elismerte, hogy a Munkáspárt korábban nem ismerte fel a bevándorlók számával kapcsolatos problémákat, és „nem vette komolyan az emberek illegális bevándorlással kapcsolatos aggályait”. Az Egyesült Királyságban tavaly benyújtott menedékkérelmek közül több mint tízezer Pakisztánból érkezett, míg Afganisztánból és Iránból egyaránt ez a szám meghaladta a nyolcezret.

A tendencia azonban nem áll meg Nagy-Britannia partjainál.

Az OECD jelentése szerint szinte minden vizsgált országban nőtt a bevándorlók száma. A legnagyobb növekedést az Egyesült Államokban mérték: tavaly 1,7 millió menedékkérelmet nyújtottak be, szemben a 2023-as 1,2 millióval és a 2022-es 730 ezerrel. Németország kapta a második legtöbb kérelmet, közel 230 ezret, ami mintegy 100 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A harmadik helyen Kanada áll, ahol 2024-ben rekordot jelentő 174 ezer kérelmet regisztráltak.

Bár Spanyolországban és Olaszországban kisebb arányban nőtt a menedékkérelmek száma, mint az Egyesült Királyságban, összességében mégis több kérelmet kaptak: előbbi 164 ezret, utóbbi 151 ezret.

Jól láthatóan tehát Európának egyre nagyobb problémát jelent az illegális migráció megerősödése, ami a szakértők szerint csak egyre rosszabb lesz a jövőben. Ezt alátámasztják a számok is, hiszen a legtöbb menedékkérő Pakisztánból és Afganisztánból érkezett. A szakemberek szerint a fellángoló határkonfliktus a két ország között újabb migrációs hullámot indíthat majd el, ami a 2015-ös nagy válságnál is komolyabb kihívás elé állíthatja Európát.