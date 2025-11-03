Erős robbanások rázták meg Donyecket – videó

Erős robbanásokról érkeztek hírek a Donyeck megyei Sahtar városából, amely 2014 óta orosz megszállás alatt áll. A közösségi médiában közzétett videók szerint november 2-án este, helyi idő szerint nem sokkal 20 óra előtt hatalmas detonációk rázták meg a városban található olajtárolót.

Hatalmas robbanásokról számoltak be a megszállt Donyeck megyében található Sahtar olajraktárból Fotó: AFP

Robbanások Donyeckben

A Telegramon működő Exilenova-Plus csatorna a feltételezett támadásról készült felvételre hivatkozva számolt be az eseményről. A videón látható, ahogy a tároló környékén több robbanás is bekövetkezik, miközben az éjszakai égbolt fölött füstoszlopok emelkednek.

The oil and fuel depot in Russian occupied Shakhtars'k, Donetsk region, was hit earlier this evening by Ukrainian drones. Loud explosions were recorded and a large fire was seen burning at the site. Geolocated at 48.03459345256594, 38.50661617607702 pic.twitter.com/aCanB8Ku7d — raging545 (@raging545) November 2, 2025

Egyelőre nem ismert, hogy a robbanásokat légicsapás, dróntámadás vagy más támadási forma okozta. A Kyiv Independent cikke szerint nem sikerült független forrásból megerősíteni az esemény részleteit.

Korábban is történt támadás

A Sahtar olajraktár nem először kerül célkeresztbe: 2023 júliusában rakétatámadás miatt tűz ütött ki a létesítményben, míg 2022 októberében szintén lángokba borult az olajtároló. Az orosz megszálló hatóságok akkor az ukránokat vádolták, mondván: a közeli vasútállomás elleni támadás váltotta ki a tüzet.

Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat orosz olajkitermelő és -finomító létesítmények ellen, bár ezekről a hatóságok gyakran nem adnak hivatalos tájékoztatást.

Kijev szerint az ilyen célpontok érvényes katonai objektumok, mivel az olajiparból származó bevételek közvetlenül finanszírozzák Moszkva háborús gépezetét. Pár napja arról is írtunk, hogy az ukrán hadsereg október 29-én éjjel több ipari létesítményt vett célba Oroszország nyugati régióiban, köztük egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet. Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) vezetője október 31-én közölte, hogy Ukrajna 2025-ben közel 160 sikeres támadást hajtott végre orosz olajkitermelő és -finomító létesítmények ellen.

