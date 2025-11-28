Putyin országa robbanásokra ébredt – nem marad el a válasz

Helyi lakosok szerint robbanásokat lehetett hallani a taganrogi Juzsnyij katonai repülőtér közelében. További robbanásokról számoltak be Szaratovban és Szmolenszkben is, szemtanúk felvételei pedig állítólag az ott történt detonációkat mutatják – írja a The Kyiv Independent.
A Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszkban légiriadót rendeltek el a jelentések szerinti dróntámadás miatt
– közölték helyi lakosok.
A részleteket egyelőre nem lehetett függetlenül ellenőrizni, és az ukrán hadsereg sem kommentálta még a támadást.
Taganrog az Azovi-tenger északi partján fekszik, Szmolenszk Belarusszia keleti határvidékéhez közel, Szaratov pedig a Volga mentén található.
Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát annak érdekében, hogy gyengítse Moszkva képességét az Ukrajna elleni háború folytatására.
November 26-án kora reggel ismeretlen drónok csapást mértek az oroszországi Csebokszári városára a Csuvasföldi Köztársaságban; az ukrán vezérkar később azt közölte, hogy találat érte az orosz védelmi iparnak elektronikai eszközöket gyártó cég egyik üzemet.
