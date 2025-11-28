Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor Moszkvába indult, Putyinnal tárgyal

Ezt látnia kell!

Mi történik? Bolygóvédelmi gyakorlatot rendelt el az ENSZ a 3I/ATLAS miatt

dróntámadás

Putyin országa robbanásokra ébredt – nem marad el a válasz

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
November 28-ára virradóra több oroszországi városban – köztük Taganrogban, Szmolenszkben és Szaratovban – robbanásokat jelentettek egy kiterjedt dróntámadás nyomán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásorosz-ukrán háborúOroszország

Helyi lakosok szerint robbanásokat lehetett hallani a taganrogi Juzsnyij katonai repülőtér közelében. További robbanásokról számoltak be Szaratovban és Szmolenszkben is, szemtanúk felvételei pedig állítólag az ott történt detonációkat mutatják – írja a The Kyiv Independent.

November 28-ára virradóra robbanások ráztak meg több orosz várost (Forrás: X-képernyőfotó)
November 28-ára virradóra robbanások ráztak meg több orosz várost (Forrás: X-képernyőfotó)

A Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszkban légiriadót rendeltek el a jelentések szerinti dróntámadás miatt

 – közölték helyi lakosok.

A részleteket egyelőre nem lehetett függetlenül ellenőrizni, és az ukrán hadsereg sem kommentálta még a támadást.

Taganrog az Azovi-tenger északi partján fekszik, Szmolenszk Belarusszia keleti határvidékéhez közel, Szaratov pedig a Volga mentén található.

Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát annak érdekében, hogy gyengítse Moszkva képességét az Ukrajna elleni háború folytatására.

 November 26-án kora reggel ismeretlen drónok csapást mértek az oroszországi Csebokszári városára a Csuvasföldi Köztársaságban; az ukrán vezérkar később azt közölte, hogy találat érte az orosz védelmi iparnak elektronikai eszközöket gyártó cég egyik üzemet.

Címlapi kép illusztráció!

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!