Putyin országa robbanásokra ébredt – nem marad el a válasz

Helyi lakosok szerint robbanásokat lehetett hallani a taganrogi Juzsnyij katonai repülőtér közelében. További robbanásokról számoltak be Szaratovban és Szmolenszkben is, szemtanúk felvételei pedig állítólag az ott történt detonációkat mutatják – írja a The Kyiv Independent.

November 28-ára virradóra robbanások ráztak meg több orosz várost (Forrás: X-képernyőfotó)

A Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszkban légiriadót rendeltek el a jelentések szerinti dróntámadás miatt

– közölték helyi lakosok.

🇷🇺 Саратове возникли пожары после ночной атаки БПЛА🔥В ночь на 28 ноября местные жители сообщают о взрывах.💥

О пострадавших неизвестно. pic.twitter.com/Dj6ZKEKDSb — Палыч (@AleksandrZemsk8) November 28, 2025

A részleteket egyelőre nem lehetett függetlenül ellenőrizni, és az ukrán hadsereg sem kommentálta még a támadást.

г. Саратов.#бавовна

Тревожно!!!😱😱😱

Рой Таинственных БПЛА люто наскочил и цинично добивает жалкие останки некогда великого ПАО «Саратовский НПЗ», входящего в структуру "Роснефти".🤷‍♂️

Страйк!🎳 pic.twitter.com/pUNmdeGsxC — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) November 28, 2025

Taganrog az Azovi-tenger északi partján fekszik, Szmolenszk Belarusszia keleti határvidékéhez közel, Szaratov pedig a Volga mentén található.

В Саратове дроны снова ударили по НПЗ "Роснефти" – в Сети показали мощную атаку https://t.co/NIKOmaIXYA pic.twitter.com/OPn2zGn9ic — Диалог.UA (@Dialog_UA) November 28, 2025

Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát annak érdekében, hogy gyengítse Moszkva képességét az Ukrajna elleni háború folytatására.

November 26-án kora reggel ismeretlen drónok csapást mértek az oroszországi Csebokszári városára a Csuvasföldi Köztársaságban; az ukrán vezérkar később azt közölte, hogy találat érte az orosz védelmi iparnak elektronikai eszközöket gyártó cég egyik üzemet.

