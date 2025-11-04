Éjszakai pokol: robbanások, pusztítás, pánik Oroszországban – videó

Robbanások rázkódtattak meg egy orosz lőszerraktárat a megszállt Luhanszk megyében és Oroszország több régiójában – jelentette a Kyiv Independent. A robbanások egy dróntámadás közben történtek a Luhanszk megyei Szverdlovszk városában található létesítményben. A város Luhanszktól körülbelül 80 kilométerre délkeletre található, és 2014 óta orosz erők tartják megszállva.
Robbanások történtek Oroszország egész területén
Az oroszországi Nyizsnyij Novgorod régióban található Ksztovo városát robbanások rázták meg, miközben hasonló robbanások történtek Oroszország egész területén – jelentette az Astra hírügynökség, helyi lakosokra hivatkozva.
A támadás során Ksztovo olajfinomítója is kigyulladt.
Oroszország Volgograd régiójában egy elektromos alállomás megrongálódott a lezuhant drón roncsai miatt – állította Andrej Bocsarov kormányzó. A független Astra hírügynökség robbanásokról számolt be az orosz Lipeck városában, miközben a városban légiriadó volt érvényben.
Robbanásokról számoltak be a Sterlitamak Petrolkémiai Üzemből is, az oroszországi Baskíria Köztársaság egyik városában.
Ukrajna rendszeresen támadja a megszállt területeken és Oroszország belsejében található katonai célpontokat, miközben Moszkva folytatja háborúját Ukrajna ellen.
Tegnap erős robbanásokról érkeztek hírek a Donyeck megyei Sahtar városából is, amely 2014 óta orosz megszállás alatt áll. A közösségi médiában közzétett videók szerint november 2-án este, helyi idő szerint nem sokkal 20 óra előtt hatalmas detonációk rázták meg a városban található olajtárolót.