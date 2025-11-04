Éjszakai pokol: robbanások, pusztítás, pánik Oroszországban – videó

Robbanások rázkódtattak meg egy orosz lőszerraktárat a megszállt Luhanszk megyében és Oroszország több régiójában – jelentette a Kyiv Independent. A robbanások egy dróntámadás közben történtek a Luhanszk megyei Szverdlovszk városában található létesítményben. A város Luhanszktól körülbelül 80 kilométerre délkeletre található, és 2014 óta orosz erők tartják megszállva.

Robbanásokról számoltak be november 4-én éjjel a megszállt Luhanszk megyében Fotó: AFP

Robbanások történtek Oroszország egész területén

Az oroszországi Nyizsnyij Novgorod régióban található Ksztovo városát robbanások rázták meg, miközben hasonló robbanások történtek Oroszország egész területén – jelentette az Astra hírügynökség, helyi lakosokra hivatkozva.

A támadás során Ksztovo olajfinomítója is kigyulladt.

Oroszország Volgograd régiójában egy elektromos alállomás megrongálódott a lezuhant drón roncsai miatt – állította Andrej Bocsarov kormányzó. A független Astra hírügynökség robbanásokról számolt be az orosz Lipeck városában, miközben a városban légiriadó volt érvényben.

Robbanásokról számoltak be a Sterlitamak Petrolkémiai Üzemből is, az oroszországi Baskíria Köztársaság egyik városában.

Ukrajna rendszeresen támadja a megszállt területeken és Oroszország belsejében található katonai célpontokat, miközben Moszkva folytatja háborúját Ukrajna ellen.

Tegnap erős robbanásokról érkeztek hírek a Donyeck megyei Sahtar városából is, amely 2014 óta orosz megszállás alatt áll. A közösségi médiában közzétett videók szerint november 2-án este, helyi idő szerint nem sokkal 20 óra előtt hatalmas detonációk rázták meg a városban található olajtárolót.