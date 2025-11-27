Hírlevél

Robbanások rázták meg az odesszai régiót

22 perce
Az ukránok az oroszok szerint fokozták az elmúlt időszakban a civilek elleni támadást. Válaszul az oroszok folyamatos légicsapásokat hajtanak végre, köztük az odesszai régióban is, ahol több robbanást is hallottak az éjszaka.
Az orosz hadsereg a polgári infrastruktúra elleni ukrán támadásra válaszolt. A jelentések szerint az odesszai régióban több robbanást is lehetett hallani az éjszaka folyamán – írja a RIA

Több robbanást lehetett hallani az odesszai régióban
Fotó: ED JONES / AFP

Az orosz közlés szerint a hadsereg folyamatosan támadja az ukrán infrastruktúrát, beleértve az energiaipart, a védelmi ipart, a katonai parancsnokságot és a kommunikációs létesítményeket. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket.

Az elmúlt időszakban egyre intenzívebbé váltak az összecsapások a frontvonalak mentén. Az ukránok és az oroszok is igyekeznek a tél beállta előtt az energetikai infrastruktúrákat támadni. Az oroszok azonban a hírek szerint Pokrovszk környékén továbbra is töretlenül haladnak előre, veszélyeztetve az ukrán logisztikai vonalakat. 

 

 

