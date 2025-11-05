Hírlevél

Oroszország

Robbanásokról számoltak be Oroszországban

1 órája
Az ukrán fegyveres erők feltehetőleg egy hőerőművet támadtak az éjszaka. Oroszországban több robbanásról is beszámoltak a lakosok, nagyjából másfél kilométerre az orjoli hőerőműtől, a kormányzó szerint azonban sikerült megállítani a támadást.
Oroszországukrajnai háborúUkrajna

Az ukrán fegyveres az éjszaka folyamán újabb energetikai létesítményt támadtak. Oroszországban több robbanást is hallottak a helyi lakosok az orjoli hőerőműtől alig több mint egy kilométerre – írja a Kyiv Independent

Ukrajna egyre többször hajt végre támadást Oroszországban az energetikai létesítmények ellen
Ukrajna egyre többször hajt végre támadást Oroszországban az energetikai létesítmények ellen 
Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

Helyi lakosok, az orosz média és a regionális kormányzó szerint november 5-én éjszaka támadás érte Orjolt. A hírek szerint a lakosok több robbanást is hallottak, alig néhány kilométerre a városban található hőerőműtől. 

Andrej Klicskov, az Orjoli terület kormányzója azt állította, hogy ukrán drónok vették célba a régiót, és hogy az orosz légvédelmi egységek megsemmisítették a pilóta nélküli repülőgépeket. Az elfogott drónok roncsai házakat és egy melléképületet rongáltak meg – mondta.

A szakértők beszámolója szerint azonban nem hallatszik a légvédelmi rendszerek zaja, így kérdéseket vet fel a kormányzó kijelentése. 

Erre az egyik magyarázat lehet, hogy a támadást egy új fajta rakétával hajtották végre. Mint ismeretes, kevesebb mint egy héttel korábban az ukrán haditengerészet bejelentette, hogy hazai gyártású Neptunusz cirkálórakétákkal csapást mért az Orjol Hőerőműre (TPP).

 

