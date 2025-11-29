Rubio nem jelenik meg Brüsszelben – újabb jel a titkos béketárgyalások körül?

Az amerikai külügyminiszter tervei szerint kihagyja a NATO külügyminisztereinek jövő heti brüsszeli találkozóját – közölte két amerikai tisztviselő. Marco Rubio távolmaradása egy ilyen fontos eseménytől szokatlan. A külügyminisztérium forrásai szerint azonban ez még önmagában nem jelent semmit – írja a Reuters.

Marco Rubio nem lesz ott Brüsszelben

Fotó: MUHAMMET IKBAL ARSLAN / ANADOLU

Christopher Landau külügyminiszter-helyettes fogja képviselni Washingtont – mondta az egyik tisztviselő a lap számára. Az azonban nem világos, hogy miért hagyja ki Rubio a találkozót, illetve az is kérdés, hogy változhat-e még az ütemterv.

A külügyminiszter hiánya azonban jelzés értékű is lehet, miután az elmúlt időszakban Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország a háttérben a háború lehetséges lezárásáról egyeztet.

Általában évente két hivatalos NATO-külügyminiszteri találkozót tartanak, és rendkívül ritka, hogy egy amerikai külügyminiszter hiányozzon. 2017-ben, Trump első ciklusa alatt, az akkori külügyminiszter, Rex Tillerson kezdetben azt tervezte, hogy kihagy egy áprilisi találkozót, bár az összejövetelt később átütemezték, hogy az megfeleljen az ütemtervének.

Rubio rendszeresen találkozik szövetségeseivel

A külügyminisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni Rubio esetleges távolmaradásáról, de azt mondta, hogy a NATO-szövetséget a Trump-adminisztráció alatt „teljesen újjáélesztették”, és megjegyezte, hogy Rubio nemrégiben több európai tisztviselővel is találkozott Svájcban.

Rubio külügyminiszter rendszeresen találkozik és tárgyal a NATO-szövetségesekkel is, többek között a múlt hétvégén Genfben – mondta a szóvivő.

Egy magas rangú külügyminisztériumi tisztviselő azt mondta, hogy Rubio elég összejövetelen vesz részt. „Rubio már több tucat NATO-szövetségesekkel tartott találkozón vett részt, és teljesen kivitelezhetetlen lenne minden találkozón elvárni tőle a részvételt” – mondta a tisztviselő.

Egy NATO-tisztviselő Rubio részvételével kapcsolatban az Egyesült Államoknak adott igazat, de azt mondta, hogy nem szokatlan, hogy egyes külügyminiszterek kihagyják az eseményt.

Landau, a Rubio nevében részt vevő második számú amerikai diplomata, egy júniusi, X-ről szóló bejegyzésében megkérdőjelezte a NATO szükségességét, amelyet később törölt. Trump a júniusi NATO-vezetők csúcstalálkozóján megerősítette a csoportba vetett hitét, amelyet széles körben sikeresnek tekintettek, de következetesen nyomást gyakorolt ​​a tagállamokra, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, mondván, hogy Washington többé nem fogja „kimenteni őket”.