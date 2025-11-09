Egészen elképesztő, amit a NATO-főtitkár Putyinról mondott – mutatjuk!

A NATO–főtitkára fokozta Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szembeni retorikáját. Mark Rutte szerint Oroszországot kordában kell tartani, így a jövőben a katonai szövetség nagyobb hangsúlyt fektet majd nukleáris védelmi képességeire – írja az Exxpress.

Rutte szerint a NATO minden tagját képes megvédeni

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Amikor Oroszország veszélyes és felelőtlen nukleáris retorikát alkalmaz, lakosságunknak tudnia kell, hogy nincs ok a pánikra

– fogalmazott nemrég Mark Rutte. A főtitkár emellett hangsúlyozta, hogy véleménye szerint „fontos, hogy többet beszéljünk társadalmainkkal a nukleáris elrettentésről, hogy megértsék, hogyan járul hozzá az általános biztonságunkhoz”.

Putyinnak pedig tudnia kell, hogy egy nukleáris háborút soha nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni

– fogalmazott Rutte.

A főtitkár szerint ugyanakkor a NATO elég elrettentő erővel bír ahhoz, hogy összes tagját megvédje. A közelmúltbeli NATO nukleáris gyakorlatra utalva Rutte azt mondta, hogy az sikeres volt. Ennek kapcsán úgy fogalmazott:

Ez teljes bizalmat ad nekem a NATO nukleáris elrettentésének hitelességében. Egyértelmű jelzést küldtünk minden ellenfélnek, hogy a NATO meg tudja és meg is fogja védeni minden szövetségesét minden fenyegetéstől.

Kicsit több mint két héttel ezelőtt Oroszország elindította saját nagyszabású stratégiai nukleáris erőinek manőverét, amely egybeesett egy folyamatban lévő NATO nukleáris gyakorlattal Európában.