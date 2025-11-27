Rutte olyan kijelentést tett, ami egyértelműen szembemegy az amerikai békejavaslattal

Rutte kijelentése világossá teszi, hogy a NATO nem enged a Kreml nyomásának Ukrajna ügyében. Bár több tagország fenntartásokkal viszonyul a csatlakozáshoz, a főtitkár hangsúlyozta, hogy a tagsági folyamat „visszafordíthatatlan”. Ursula von der Leyen pedig arra figyelmeztetett, hogy a döntés nem lehet egyoldalú, így az európai és transzatlanti szövetség továbbra is egységesen támogatja Ukrajna integrációját – erről ír a Politico.

Rutte kijelentése világossá teszi, hogy a NATO nem enged a Kreml nyomásának Ukrajna ügyében Fotó: AFP

Rutte kizárja Oroszország vétóját Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatban

Oroszország nem vétózhat Ukrajna NATO-csatlakozása ellen – jelentette ki szerdán Mark Rutte, a szövetség főtitkára. Rutte ezzel egyértelműen elutasította a Moszkva és Washington között kiszivárgott békejavaslat azon pontját, amely Ukrajna kizárását irányozta elő a NATO-ból. A főtitkár ugyanakkor figyelmeztetett: Oroszország továbbra is tartós biztonsági fenyegetést jelent Európára, és e veszély messze túl fog élni bármely Kijevvel kötött békeszerződést.

Oroszországnak nincs szavazati joga, sem vétójoga abban a kérdésben, hogy ki lehet a NATO tagja

– mondta Rutte az El País és a német RND médiumoknak adott interjúban. Hozzátette, hogy a szövetség alapító Washingtoni Szerződése lehetővé teszi bármely euró-atlanti térségbeli ország csatlakozását.

A kijelentés az Egyesült Államok által vezetett béketerv kiszivárgását követi, amely eredetileg tartalmazta Ukrajna NATO-ból való kizárásának javaslatát. A korábban 28 pontos amerikai tervet azóta 19 pontra módosították, így enyhítve a leginkább Oroszországnak kedvező rendelkezéseket. Ezzel szemben az európai alternatíva teljes mértékben elveti Ukrajna kizárásának gondolatát.

Rutte ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pozitív érzései vannak Donald Trump iránt. „Kedvelem a fickót” – fogalmazott, utalva az Egyesült Államok jelenlegi elnökére.

Rutte hangsúlyozta, hogy pozitív érzései vannak Donald Trump iránt

A NATO-tagállamok eddig nem hívták meg Ukrajnát a szervezetbe, azonban tavaly a szövetség tagjai megállapodtak abban, hogy Kijev csatlakozási kérelme „visszavonhatatlan”. Rutte ezt a kijelentést azóta is többször megerősítette, annak ellenére, hogy Trump és több más európai tagállam továbbra sem támogatja az ország felvételét.

A főtitkár elismerte, hogy több tagország jelenleg ellenzi Ukrajna csatlakozását, de hangsúlyozta, hogy a folyamatot nem lehet megfordítani.

Rutte a vasárnap Genfben tartott diplomáciai tárgyalásokra is utalt, jelezve, hogy a mostani béketerv jó alapot nyújt a további megbeszélésekhez. Hozzátette azonban, hogy bizonyos kérdések „külön, párhuzamos megbeszélést” igényelnek a NATO-val. Szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megerősítette, hogy Ukrajna EU-hoz vagy NATO-hoz való csatlakozásáról nem szabad egyoldalúan dönteni, hangsúlyozva a szövetségesi és európai egység fontosságát.