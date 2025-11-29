Sebestyén József tragédiájáról beszélt nővére a háborúellenes nagygyűlésen – videó

Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén idézte fel testvére, Sebestyén József életét. Mint mondta, József születése is csodának számított, életét pedig tragikus sors kísérte: a mosolygós kisgyerekből lett vállalkozó a hírhedt TCK-s kényszersorozás áldozata lett, elrabolták és életét vesztette. Márta beszélt a család fájdalmáról és a hiány feldolgozhatatlanságáról, ugyanakkor köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért és mindazoknak, akik emléket állítottak Józsefnek.

Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén idézte fel testvére, Sebestyén József életét Fotó: MTI

– József születése már maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték – fogalmazott a DPK gyűlésén Sebestyén Márta.

Az öcsém élte a mindennapjait, hétköznapjait, üzemeltette a panzióját, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt, és egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták őt

– mondta el, és hozzátette:

Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként sem, ilyen fiatalon 45 évesen.

Sebestyén József testvére köszönetet mondott mindazoknak, akik kifejezték feléjük részvétüket. Mint mondta, testvére sírhelye mára zarándokhellyé vált.

És nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük!

– tette hozzá.

Elmondta, a család nagyon nehezen tudja feldolgozni József halálát, ez lesz az első karácsony a testvére nélkül, idős szülei pedig szenvednek. – Ők nagyon szenvednek és nagyon rossz őket nézni, de nem akarnak átjönni, mert az az ő szülőföldjük, az a hazájuk, ott születtek, és ott szeretnének meghalni – mondta, és hozzátette:

Nagyon-nagyon nehéz, talán ez egy feldolgozhatatlan tragédia, amit sajnos soha nem fogunk elfelejteni, és nekem erőt csak a családom és a szüleim adnak most már.

A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, majd a toborzótisztek halálra verték.

Egy nyilvánosságra került videón látható, hogy az ukrán emberrablók kegyetlenül kínozták a kárpátaljai magyar férfit, és a toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható.