Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést Washingtonban

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes, általános és időkorlát nélküli szankciómentességet kap – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.
Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk
– idézte a kormányfő szavait az MTI.
A Budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, az amerikai és a magyar küldöttség egyetértett abban, hogy a béketeremtést folytatni kell. Egy újságíró megkérdezte, hogy a mai egyeztetések után közelebb kerületek-e az orosz–ukrán békecsúcshoz, mire az a válasz érkezett, hogy
A tárgyalást megelőző sajtótájékoztatón az elnök azt mondta, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy ez megtörténjen, de a nyitott kérdések ugyanazok, mint amik voltak néhány héttel ezelőtt
– mondta Orbán Viktor.
Magyarország emellett számíthat az USA pénzügyi támogatására és a pénzügyi együttműködés új formáit fogják bevezetni.
A miniszterelnök szerint Magyraországon jelenleg is mintegy tizennégyezer amerikai vállalat van jelen, amelyek mintegy százezer magyar munkavállalót foglalkoztatnak, azonban a magyar cégek is egyre nagyobb mértékben jelennek meg az Egyesült Államokban.
Most tudnak a magyarok üzletet csinálni az Egyesült Államokban
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta, hogy szerte a világban sokan megkérdezik tőle, hogy megnyerheti-e Ukrajna az orosz–ukrán háborút.
Van valami, ami szerintem Magyarországon szinte mindannyiunk számára evidens. Lehet, hogy tévedek és nem olyan széles körben, mint ahogy azt én gondolom, de azt hiszem, hogy evidens. Ez úgy hangzik, hogy Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni. Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy elemezzük, mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek, hogy nyerhetnek-e az ukránok. Hát csodák vannak
– fogalmazott Orbán Viktor a Magyar Nemzet azon kérdésére válaszolva, hogy hogyan látja a miniszterelnök a béke esélyeit.
Magyarország felajánlotta támogatását az Egyesült Államoknak az orosz–ukrán béke elérésében
– tette hozzá.
A megbeszélés elején, újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort. Mint mondta, kedveli és tiszteli a magyar miniszterelnököt, akit esélyesnek tart és támogatni fog a következő választáson.
Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort, akinek „nagyon szigorú hozzáállása” van a migrációhoz, és akitől a többi európai állam tanulhatna – vélekedett az amerikai elnök, külön kiemelve az alacsony bűnözési rátát.
Sok európai vezető kifelé nem ért egyet Orbánnal, „de valójában tisztelik őt, és elismerik, hogy igaza van” – fogalmazott.
Gondoljunk csak bele, hogy hol tartanának, mennyivel előrébb lennének ezek az országok, hogyha nem lenne ilyen súlyos bűnözés a migráció miatt? És itt nemcsak meg kell állítani a beáramlást, hanem vissza is kell azt fordítani – hangsúlyozta.
Donald Trump az orosz–ukrán háborúról azt mondta, a háború nem tört volna ki, ha akkoriban ő lett volna az elnök, csak „megörökölte” ezt a háborút, amelyet szerinte „a nem túl távoli jövőben” le fognak zárni. Ez utóbbi véleményben egyetértenek – tette hozzá később.
Az amerikai elnök azt is megerősítette, hogy szeretne Budapesten béketalálkozót tartani, de azért nem most, mert úgy gondolja, „nem történne semmi jelentős”. Hangoztatta, hogy mind a két fél jelentős veszteségeket szenved el, hetente több ezren halnak meg a háborúban.
Úgy vélte, Orbán Viktor „jól ismeri Putyint, és pontosan érti őt”.
Kitért Donald Trump az energetika témájára is. Mint mondta, áttekintik Magyarország helyzetét, mert tudatában vannak annak, hogy nem könnyű az olaj és gáz beszerezése. Magyarországnak nincs tengeri kikötője – emlékeztetett.
Hozzátette, hogy több európai ország úgy vásárol évek óta olajat és gázt Oroszországtól, hogy közben az Egyesült Államok segíti őket, ezt egyúttal „nagyon zavarónak” nevezte.
Donald Trump méltatta Magyarország kapcsolatait az Egyesült Államokkal.
Gazdaságilag Magyarország nagy ország, milliárdos nagyságrendű a kereskedelmünk
– emelte ki, hozzátéve, hogy amióta ismét ő az amerikai elnök, újra példásak a két ország kapcsolatai.
Az előző kormányzat alatt nem volt kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között annak ellenére, hogy több milliárdos kereskedelem zajlott a két ország között. És miért adták mindezt föl? És nagyon sok minden mást is föladtak – jegyezte meg Donald Trump, hozzátéve: az országot rosszul vezették. Hozzátette: ha nem nyeri meg a választást, akkor felismerhetetlenné vált volna az Egyesült Államok.
Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát
– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek az amerikai elnökkel.
A Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti – mutatott rá a miniszterelnök.
A magyar kormányfő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben. Kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren. Az nem kérdés, hogy ha akkoriban az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak hívják, akkor nem lenne háború Ukrajna és Oroszország között – szögezte le, hangsúlyozva, hogy a nyugat-európai vezetők sem foglaltak volna el ilyen kemény Ukrajna-párti álláspontot, ha nem érkezett volna nyomás az akkori amerikai adminisztrációtól.
Vannak gondolatai arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt mivel lehet rávenni az orosz–ukrán háború lezárására, és ezeket meg is osztja Trump elnökkel – árulta el Orbán Viktor.
Egy újságírói kérdésre reagálva a miniszterelnök azt is elmondta, hogy a magyar az egyetlen olyan kormány Európában, amely modern, keresztény kormánynak tartja magát. Az Európai Unión belüli feszültségek megoldásához azonban nem kéri az amerikai elnök segítségét, azokat ugyanis az európai vezetőknek kell kezelniük, és meg is fogják oldani őket – hangsúlyozta.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter amerikai hivatali partnerével, Marco Rubióval aláírt egy kormányközi nukleáris együttműködési megállapodást.
Aláírtuk: biztonságban a magyar energiaellátás!
– számolt be a hírről a közösségi médiában.
Magyarország továbbra is a teljes erejével támogatja az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, hazánk készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson az ukrajnai háború rendezéséről szóló tárgyalásoknak - erősítette meg Szijjártó Péter a találkozó előtt.
A mai találkozónak azért van nagy jelentősége, mert az az egyetlen európai miniszterelnök jön el ma az amerikai elnökhöz, aki három és fél éve ugyanazt a békepárti álláspontot képviseli, az a miniszterelnök, aki folyamatosan minden kétséget kizáróan támogatta és támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit
– fogalmazott a külügyminiszter.
Korábban kaptunk egy megtisztelő megkeresést, amely úgy szólt, hogy Budapesten találkozhasson az amerikai és az orosz elnök egy béke-csúcstalálkozó keretében. Magyarország, Budapest erre természetesen készen áll. Ezt a mai napon is a miniszterelnök meg fogja erősíteni az amerikai elnöknek
– tette hozzá, kifejezve reményét, hogy az, hogy a kínaiak is a béke pártján állnak, közelebb hozhatja az orosz–ukrán háború lezárását.
Szijjártó Péter azt is bejelentette, hogy a kormány átfogó beruházási, oktatási, képzési és technológiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies-zel, így megnyílik a lehetőség arra, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomásépítési projektjének.
Ez óriási lehetőség. Magyarországnak itt előnye van, hiszen a tudományos eredmények, amelyeket elértünk, előre visznek minket ebben a kérdésben, szóval ezt a nagy előnyt most hasznosítjuk, learatjuk a gyümölcsét, s Magyarország részvételével az űrkutatásban, az űrtechnológiával egy újabb lendületet adunk a gazdaság egészének
– hangsúlyozta.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter arról számolt be, hogy folyamatosan erősödnek a magyar–amerikai tudományos kapcsolatok.
Kiváló magyar kutatókkal egyeztettünk a Johns Hopkins és a Maryland Egyetemekről. Az egyeztetés során átbeszéltük, hogy milyen lehetőségeik vannak jelenleg a magyar kutatóknak, hiszen azért hoztuk létre Krausz Ferenc vezetésével az Élvonal Alapítványt, hogy a kiváló magyar kutatókat hazahívjuk
– írta a tárcavezető a közösségi médiában.
A magyar-amerikai tudományos kapcsolatok folyamatosan erősödnek, hiszen kutatóink világszínvonalú munkát végeznek, és ezt Amerikában pontosan látják és értékelik
– tette hozzá a miniszter.
Hankó Balázs a Konzervatív Partnerség Intézet (Conservative Partnership Institute, CPI) vezetőjével, Ed Corrigannel is találkozott, aki „nagyon érdeklődött a magyar belpolitika, mind az Európai Unióval kapcsolatos vitáink, mind a háború kérdése iránt”.