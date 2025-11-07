Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést Washingtonban

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes, általános és időkorlát nélküli szankciómentességet kap – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk

– idézte a kormányfő szavait az MTI.

A Budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, az amerikai és a magyar küldöttség egyetértett abban, hogy a béketeremtést folytatni kell. Egy újságíró megkérdezte, hogy a mai egyeztetések után közelebb kerületek-e az orosz–ukrán békecsúcshoz, mire az a válasz érkezett, hogy

A tárgyalást megelőző sajtótájékoztatón az elnök azt mondta, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy ez megtörténjen, de a nyitott kérdések ugyanazok, mint amik voltak néhány héttel ezelőtt

– mondta Orbán Viktor.

Magyarország emellett számíthat az USA pénzügyi támogatására és a pénzügyi együttműködés új formáit fogják bevezetni.

A miniszterelnök szerint Magyraországon jelenleg is mintegy tizennégyezer amerikai vállalat van jelen, amelyek mintegy százezer magyar munkavállalót foglalkoztatnak, azonban a magyar cégek is egyre nagyobb mértékben jelennek meg az Egyesült Államokban.

Most tudnak a magyarok üzletet csinálni az Egyesült Államokban

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, hogy szerte a világban sokan megkérdezik tőle, hogy megnyerheti-e Ukrajna az orosz–ukrán háborút.

Van valami, ami szerintem Magyarországon szinte mindannyiunk számára evidens. Lehet, hogy tévedek és nem olyan széles körben, mint ahogy azt én gondolom, de azt hiszem, hogy evidens. Ez úgy hangzik, hogy Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni. Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy elemezzük, mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek, hogy nyerhetnek-e az ukránok. Hát csodák vannak

– fogalmazott Orbán Viktor a Magyar Nemzet azon kérdésére válaszolva, hogy hogyan látja a miniszterelnök a béke esélyeit.

Magyarország felajánlotta támogatását az Egyesült Államoknak az orosz–ukrán béke elérésében

– tette hozzá.