Magyarország presztízse az egekbe szökhet Trump és Orbán találkozása után

Pénteken kerül sor Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök nagy várakozásokkal övezett washingtoni találkozójára. Milyen témák merülhetnek fel, milyen konkrét eredmények várhatók és mi adhatja a megbeszélés legnagyobb jelentőségét? Az Origo kérdéseire Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója válaszolt.

Siklósi Péter szerint Orbán Viktor washingtoni útjának fontos üzenete lehet (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Mindenképpen fontos témának ígérkezik az orosz–ukrán háború kérdése, amiről a magyar kormányfő és az amerikai elnök már korábban is egyeztetett. Siklósi Péter nem vár ebből a szempontból vadonatúj elemet, szerinte inkább az a kérdés, hogy a mostani, személyes megbeszélés pluszt ad-e, vagy csak egy újabb alkalmat arra, hogy átbeszéljék az eddigieket, és a jövőben követendő stratégiákat, illetve utána erről tájékoztassák a sajtót.

Valószínűbb, hogy megbeszélik a közös érdekeket, a hogyan továbbot, és a szokásokhoz híven a Fehér Házban erről a sajtót is tájékoztatják, demonstrálják azt, hogy közös állásponton vannak

– vélekedett a szakértő.

Ennek pedig komoly jelentősége van.

Annak, hogyha a világ legerősebb hatalmának vezetője Magyarország miniszterelnökével a Fehér Házban egy jó hangulatú, a közös érdekekre és a közös cselekvésre koncentráló, nyilvános megjelenést csinál, vagy a sajtó előtt beszél, annak nagyon komoly, pozitív üzenete van a világ többi része számára. És nyilvánvalóan emeli Magyarország presztízsét is

– emelte ki Siklósi Péter.

Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ezek a tárgyalások jól sikerülnek és pozitív eredménnyel érnek véget, akkor ennek az az üzenete az EU felé, hogy Magyarország nem elszigetelt a világban. Hiába is próbálja az EU vezetése Magyarországot elszigetelni, a világ legerősebb hatalma szemében nem vagyunk elszigeteltek. Ez egy nagyon komoly üzenet szerintem

– hangsúlyozta.

Ettől persze megszeretni nem fognak minket, hiszen ugyanezek az erők „Trumpot is utálták minidig is”, de tisztelni lehet, hogy jobban fognak majd.

Siklósi Péter szerint a nukleáris energia az együttműködés fontos területe lehet

A szélesebb értelemben vett biztonságpolitikával kapcsolatban egyértelműen fontos téma lesz Washingtonban az energiapolitika, „és az energiapolitika a biztonságpolitikának egy fontos részeleme, ha úgy tetszik”.

És a dolog úgy áll, hogy az energiapolitikában elsősorban a nukleáris együttműködés területén lehetne előrelépni

– hívta fel a figyelmet Siklósi Péter.