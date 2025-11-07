Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Háború

Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

Orbán Viktor

Magyarország presztízse az egekbe szökhet Trump és Orbán találkozása után

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly pozitív üzenete lehet Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni találkozójának. A béke szempontjából nem várja teljesen új szempont felmerülését, a nukleáris együttműködés azonban komoly lehetőségekkel kecsegtethet – mondta el az Origónak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorSiklósi PéterDonald Trump

Pénteken kerül sor Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök nagy várakozásokkal övezett washingtoni találkozójára. Milyen témák merülhetnek fel, milyen konkrét eredmények várhatók és mi adhatja a megbeszélés legnagyobb jelentőségét? Az Origo kérdéseire Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója válaszolt.

Siklósi Péter szerint Orbán Viktor washingtoni útjának fontos üzenete lehet
Siklósi Péter szerint Orbán Viktor washingtoni útjának fontos üzenete lehet (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Mindenképpen fontos témának ígérkezik az orosz–ukrán háború kérdése, amiről a magyar kormányfő és az amerikai elnök már korábban is egyeztetett. Siklósi Péter nem vár ebből a szempontból vadonatúj elemet, szerinte inkább az a kérdés, hogy a mostani, személyes megbeszélés pluszt ad-e, vagy csak egy újabb alkalmat arra, hogy átbeszéljék az eddigieket, és a jövőben követendő stratégiákat, illetve utána erről tájékoztassák a sajtót.

Valószínűbb, hogy megbeszélik a közös érdekeket, a hogyan továbbot, és a szokásokhoz híven a Fehér Házban erről a sajtót is tájékoztatják, demonstrálják azt, hogy közös állásponton vannak

– vélekedett a szakértő.

Ennek pedig komoly jelentősége van.

Annak, hogyha a világ legerősebb hatalmának vezetője Magyarország miniszterelnökével a Fehér Házban egy jó hangulatú, a közös érdekekre és a közös cselekvésre koncentráló, nyilvános megjelenést csinál, vagy a sajtó előtt beszél, annak nagyon komoly, pozitív üzenete van a világ többi része számára. És nyilvánvalóan emeli Magyarország presztízsét is

– emelte ki Siklósi Péter.

Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ezek a tárgyalások jól sikerülnek és pozitív eredménnyel érnek véget, akkor ennek az az üzenete az EU felé, hogy Magyarország nem elszigetelt a világban. Hiába is próbálja az EU vezetése Magyarországot elszigetelni, a világ legerősebb hatalma szemében nem vagyunk elszigeteltek. Ez egy nagyon komoly üzenet szerintem

– hangsúlyozta.

Ettől persze megszeretni nem fognak minket, hiszen ugyanezek az erők „Trumpot is utálták minidig is”, de tisztelni lehet, hogy jobban fognak majd.

Siklósi Péter szerint a nukleáris energia az együttműködés fontos területe lehet

A szélesebb értelemben vett biztonságpolitikával kapcsolatban egyértelműen fontos téma lesz Washingtonban az energiapolitika, „és az energiapolitika a biztonságpolitikának egy fontos részeleme, ha úgy tetszik”.

És a dolog úgy áll, hogy az energiapolitikában elsősorban a nukleáris együttműködés területén lehetne előrelépni

– hívta fel a figyelmet Siklósi Péter.

Fontos az orosz energiacégekre kivetett amerikai szankciók alóli mentesség kérdése is, erről a miniszterelnök és a külügyminiszter is beszélt korábban.

De a nukleáris együttműködés egy stratégiai kérdés lehet a jövőben

– tette hozzá.

Ezen belül különös jelentőséggel bírhat az úgynevezett SMR-ok (Small Modular Reactors, kis moduláris reaktorok) bevezetése Európában.

Ezek alapvetően amerikai technológiák, amerikai cégek fejlesztenek ilyesmiket, és ezeknek a bevezetése Európában stratégiai kérdés lehet. Itt tudjuk magunkat és kvázi az úttörő szerepünket ajánlani, és egy hosszú távú együttműködést lehet ezen a területen kiépíteni a két ország között

– mutatott rá a szakértő.

Emellett ha megnéztük a delegációt, amely kiment Washingtonba, abban szerepel a honvédelmi miniszter is, így jó eséllyel szóba kerül majd a magyar honvédség fejlesztése, és azon belül a lehetséges amerikai fegyverzet vásárlása, esetleg közös gyártása – sorolta.

Fontos célkitűzés lehet a kettős adóztatással kapcsolatban egy megállapodás elérése, illetve legalább a folyamat elindítása – említett egy újabb lehetséges tárgyalási témát Siklósi Péter, hozzátéve, hogy mivel a nemzetgazdasági miniszter is tagja a delegációnak, valószínűleg az amerikai befektetések növelésén is fognak dolgozni.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen eredményekkel járhat a washingtoni tárgyalás Magyarország számára, Siklósi Péter szerint két területet lesz érdemes figyelni.

Az egyik a háború és béke kérdése, és annak az előmozdítása, a másik pedig a jövőbeni gazdasági, stratégiai együttműködés kérdése

– fogalmazott, kiemelve, hogy mindkét terület szempontjából releváns téma az energia kérdése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!