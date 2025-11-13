Már januártól változás jön a német sorkatonai szolgálatban

A Tisza német testvérpártja, a CDU/CSU és az SPD rendezte a vitát az új, katonai szolgálatról szóló törvényről, a pártok képviselői több héten át tartó vitát követően megállapodásra jutottak – írja a Welt. A csütörtökön nyilvánosságra hozott, újonnan megkötött megállapodás értelmében Németországban 2026. január 1-jétől minden 18 év feletti férfi számára kötelező lesz részt venni egy regisztrációs eljárásban és átesni egy egészségügyi vizsgálaton. Emellett egy kérdőívet is ki kell tölteniük, amiben részletezniük kell szolgálatkészségüket –írja az Euronews.

Fiatal német katonák a Bundeswehr-újoncok eskütételén 2024. július 20-án, Berlinben. Boris Pistorius német védelmi miniszter 2025. október 15-én védekezni kényszerült a kritikákkal szemben, miután a kormánykoalícióban nem jutottak dűlőre a katonai szolgálat reformjáról (Fotó: Ralf Hirschberger/AFP)

Fotó: Ralf Hirschberger / AFP

Jön a modern katonai szolgálat

– mondta Jens Spahn, a kormányzó CDU/CSU parlamenti frakciójának elnöke. Kifejtette, hogy az önkéntes katonai szolgálat ösztönzésére nagy hangsúlyt fognak fektetni és félévente jelentést fognak tenni a Bundestag felé.

Január 1-jétől körülbelül 700 000 fiatal – aki 2008-ban vagy később született – fog felszólítást kapni a kötelező regisztrációról és az egészségügyi vizsgálatról – mondta Spahn, hozzátéve, hogy a nők is kapnak levelet, de nekik – ellentétben a férfiakkal –nem kötelező rá válaszolniuk.

Boris Pistorius német védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy „nagyon bízik benne, hogy minden rendben lesz,” és az önkéntes katonai szolgálatot „vonzónak” nevezte.

Mi történik, ha nem jelentkezik elég önkéntes katona?

Ha az önkéntes katonák révén nem érik el a szükséges tervlétszámot, külön törvényen keresztül vezetik majd be a kötelező katonai szolgálatot. Matthias Miersch, az SPD parlamenti frakcióvezetője elmagyarázta, hogy a program lényegében két fázisból áll, és az önkéntes katonai szolgálat az első fázis. Hozzátette, hogy meggyőződésük, hogy az önkéntes katonai szolgálat elegendő lesz a szükséges létszám fedezéséhez.

A törvényben ugyanakkor világos rendelkezés van arra, hogy – ha ez nem valósul meg – a Bundestagnak újra kell foglalkoznia az üggyel

– magyarázta.

Írtunk róla, hogy a védelmi miniszter évente 3–5 ezer újonc bevonultatásával számol 2026-tól és a hosszú távú cél, hogy a Bundeswehr létszáma 180 ezerről mintegy 260 ezer főre nőjön, a tartalékos állomány pedig elérje a 200 ezer főt.