Bűntudatot ébresztene a német sajtó: miért nem lelkesednek a fiatalok a sorkatonaságért?

Az utóbbi hetekben a TikTokon és más közösségi platformokon egymás után jelennek meg a videók, amelyekben német fiatalok reagálnak a sorkatonaság visszaállításának ötletére. A rövid klipek hangulata egyértelmű: elutasítás, irónia és düh. A Die Welt cikke szerint míg a német 18–29 évesek 63 százaléka elutasítja a sorkatonaságot, addig Skandináviában a katonai szolgálat nemcsak elfogadott, hanem vágyott lehetőség.

Bűntudatot ébresztene a Die Welt: miért nem lelkesednek a fiatalok a sorkatonaságért? Fotó: AFP

Arról írnak, hogy a fiatal norvég katonák számára a szolgálat nem kötelezettség, hanem megtiszteltetés, ahogyan sok más északi ember számára is. Finnországban és Norvégiában soha nem törölték el teljesen a kötelező szolgálatot, Svédország pedig 2018-ban újra bevezette. Több országban – Finnország kivételével – a nőknek is be kell vonulniuk. A hadsereg így a közösségi identitás részévé vált.

Egy lappföldi fiúban és egy helsinkii fiúban talán nincs sok közös, de a seregben megtanulnak bízni egymásban

– mondta Sauli Niinistö volt finn elnök.

Sauli Niinistö szerint a katonai szolgálat nemcsak fegyelmet és felelősséget tanít, hanem erősíti a nemzeti összetartozást Fotó: AFP

A skandináv országokban a civilek, a vállalatok és az állami szervek egyaránt részei a teljes védelem koncepciójának. Svédországban minden állampolgárnak van kijelölt szerepe vészhelyzet esetén. A hadseregbe kerülés nem egyszerű: a jelentkezőket szigorú fizikai, pszichológiai és tudásalapú tesztekkel szűrik. Aki bekerül, az elismerést és előnyt szerez – a katonai szolgálat ugyanis jól mutat az önéletrajzban, az egyetemek és munkaadók szemében is a fegyelem és kitartás jele.

A cikk szerint a katonai szolgálat népszerűsége és az elhivatottság olyan nagy, hogy Norvégia, Dánia és Svédország is növeli a besorozottak számát. A cél: a harci erő megerősítése, különösen az ukrajnai háború árnyékában.

Ahogy arról korábban többször írtunk, egyre több ország mérlegeli a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. Németországban is megkezdődött a parlamenti vita, ám a fiatal korosztály egyértelműen nemet mond a kezdeményezésre. Nem akarnak fegyvert fogni, és nem akarnak idegen konfliktusokban részt venni – sem Ukrajnában, sem máshol, a fiatalok egyértelműen elutasítják a kezdeményezést.