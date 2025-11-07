A CDU politikusa arról beszélt: ha Németország komolyan gondolja védelmi képességeinek megerősítését, akkor nem halogathatja tovább a sorkatonaság bevezetését és az ahhoz szükséges átfogó alkalmassági vizsgálatot. „Csak akkor tudjuk célzottan megerősíteni fegyveres erőinket, ha tudjuk, milyen személyi potenciállal rendelkezünk vészhelyzet esetén” – fogalmazott. Röwekamp szerint a kiválasztás többféleképpen is történhetne: sorsolással, fizikai és pszichológiai tesztek alapján, vagy a hadsereg aktuális igényeihez igazodva – írja a Die Welt.

A német fiatalok elutasítják a sorkatonaságot, a kormány mégsem tágít Fotó: AFP

A politikus úgy látja, ha a Bundeswehr létszámát 260 ezer főre akarják emelni, világos és átlátható kiválasztási rendszerre lesz szükség. A teljes körű vizsgálatot Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke, valamint a szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius is támogatja. Breuer szerint katonai szempontból létfontosságú, hogy minden korosztály tagjait megvizsgálják – csak így derülhet ki, kire lehet számítani egy esetleges védelmi helyzetben.

Fiatalok: nem tartozunk a társadalomnak sorkatonasággal

A Német Szövetségi Ifjúsági Tanács (Bundesjugendring) viszont élesen bírálja a terveket, és elutasítja a sorkötelezettség újbóli bevezetését. Daniela Broda, a szervezet elnöke szerint a fiatalok már most is sokat tesznek a közösségért – önkéntes munkával, civil szervezetekben, mentőszolgálatoknál vagy helyi kezdeményezésekben.

A fiatalok nem tartoznak semmivel a társadalomnak csak azért, mert fiatalok

– mondta Broda, aki szerint az állam feladata nem a múlt struktúráinak újraélesztése, hanem egy modern, rugalmas és jövőbiztos biztonsági rendszer kiépítése. A tanács szerint a kormány javaslatai – bár látszólag az önkéntesség elvén alapulnak – valójában egy kötelező rendszer előkészítését szolgálják. Broda szerint ez az ellentmondás csak növeli a bizonytalanságot a fiatalok körében, és azt az érzést kelti, hogy az állam az egyéni önrendelkezés rovására építi saját védelmi stratégiáját.

Sorsolás dönthet a behívásról

A január 1-jén életbe lépő új katonai szolgálati törvény első körben önkéntes alapon működik majd, de ha kevés lenne a jelentkező, a politikusok sorsolásos behívást is kilátásba helyeztek.

Vagyis a német fiatalok egy része akár akarata ellenére is bekerülhet a hadseregbe.

A CDU/CSU és az SPD szakértői szerint ez a lépés szükséges a hadsereg megerősítéséhez, ám sokan attól tartanak, hogy ezzel Németország újra a kényszerű sorozások korszakát idézheti vissza – éppen akkor, amikor a társadalom jelentős része békét, nem pedig újabb háborús készülődést szeretne.