Rengeteg halottra számítanak a németek, ez az indok a sorkatonaságra

Ralf Hoffmann német sebészeti főparancsnok elmondta, hogy egy potenciális konfliktusban a sebesült katonák száma a harc intenzitásától és az érintett katonai egységektől függne.

Németországban visszahoznák a sorkatonaságot (Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab)

„Reálisan napi mintegy 1 000 sebesült katonáról beszélünk” – mondta a Reutersnek adott interjúban.

Az európai hadseregek, beleértve egészségügyi szolgálataikat is, felpörgették felkészülésüket egy Moszkvával való lehetséges konfliktusra Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai invázióját követően, Európa legnagyobb háborúja óta a második világháború óta.

Németország folyamatosan alakítja orvosi kiképzését is, beépítve a tanulságokat az ukrajnai háborúból. „A harcmodor drámai mértékben megváltozott Ukrajnában” – mondta Hoffmann, utalva arra az eltolódásra, amely a lőtt sebekről a drónok és kóbor lőszerek okozta robbanási sérülésekre és égési traumákra történt.

1.000 getötete oder verwundete deutsche Soldaten im Kriegsfall müssten „ersetzt“ werden – die Sprache ist verräterisch https://t.co/SfkJ9P01pz — NachDenkSeiten (@NachDenkSeiten) October 24, 2025

Az ukrán katonák a frontvonal mindkét oldalán mintegy 10 kilométeres, drónokkal telített sávot „halálzónának” nevezik, mivel a mindkét fél által bevetett, távolról irányított pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) gyorsan felderítik és megsemmisítik a célpontokat.

„Az ukránok gyakran nem tudják kellő gyorsasággal evakuálni a sebesültjeiket, mert mindenütt drónok zümmögnek fölöttük” – mondta Hoffmann, kiemelve a sérült katonák hosszan tartó stabilizálásának szükségességét – olykor órákon át – a frontvonalon.

Hoffmann szerint rugalmas szállítási lehetőségekre van szükség a sebesült katonák számára, megjegyezve, hogy Ukrajna kórházvonatokat is alkalmazott. Emiatt a német hadsereg kórházvonatokat és buszokat vizsgál, valamint bővíti a légi orvosi evakuálást – tette hozzá. A sebesültek első ellátásukat a frontvonalon kapnák, mielőtt Németországba szállítanák őket, ahol főként civil kórházakban folytatódna az ellátás – mondta Hoffmann.

Mintegy 15 000 kórházi ágyra lenne szükség a német kórházak akár 440 000 férőhelyes teljes kapacitásából – becsülte.A német hadsereg mintegy 15 000 fős egészségügyi szolgálatát bővíteni fogják a jövőbeni igények kielégítésére – tette hozzá.

Németország visszaállítaná a sorkatonaságot

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról. A németek által kialakítandó rendszer fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban. A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi: