Minden fiatal férfit sorozni fognak Németországban – megállapodás született az új sorkatonai rendszerről

A sorkötelezettség visszatér. A CDU/CSU és az SPD frakciói többhetes vita után megegyeztek Boris Pistorius védelmi miniszterrel (SPD) abban, hogy minden 18 év feletti férfit kötelezően sorozni fognak.
Ez a döntés az eddig önkéntes alapon működő rendszer végét jelenti, és a német hadsereg új korszakát nyitja meg.
Kötelező sorozás, sorsolás a bevonuláshoz
A megállapodás értelmében minden évben egy teljes korosztály férfitagjai kötelesek lesznek részt venni az orvosi és alkalmassági vizsgálatokon. Aki a vizsgálat után „katonai szolgálatra alkalmas” minősítést kap, önként jelentkezhet a Bundeswehrbe, írja a Tagesschau.
Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes, akkor sorsolással döntik el, kiket hívnak be tényleges szolgálatra.
Ezzel lezárult a vita arról, hogy legyen-e úgynevezett „kettős sorsolásos” rendszer – Pistorius ezt ellenezte, és végül az ő álláspontja győzött.
Évente 3–5 ezer újoncot hívhatnak be
A Bild értesülései szerint a védelmi miniszter évente 3–5 ezer újonc bevonultatásával számol 2026-tól. Bár ez jóval kevesebb, mint ahány fiatal férfi ténylegesen szolgálni szeretne, a kormány szerint ez a létszám elégséges a haderő fokozatos bővítéséhez, írta a Junge Freiheit.
A hosszú távú cél, hogy a Bundeswehr létszáma 180 ezerről mintegy 260 ezer főre nőjön, a tartalékos állomány pedig elérje a 200 ezer főt.
A sorkötelezettség visszatér
A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, de az továbbra is benne maradt az alkotmányban, így a Bundestag egyszerű többséggel bármikor újra bevezethette.
A mostani döntés ezzel gyakorlatilag újraéleszti a sorkötelezettséget, bár hivatalosan továbbra is a „részleges önkéntesség” elvén alapul.
A legnagyobb nézeteltérés a kormánykoalíció és az ellenzéki CDU/CSU között az volt, hogy mennyire maradhat önkéntes a katonai szolgálat. Pistorius eredetileg kizárólag önkéntes alapú rendszert akart, a konzervatív uniópártok viszont automatizmust követeltek arra az esetre, ha nem lesz elég jelentkező. Végül a kompromisszumos megoldásban Pistorius elképzelése győzött, de a Bundestag bármikor dönthet a kötelező bevonulás aktiválásáról, ha a helyzet megkívánja.
A háttérben az orosz fenyegetés és a NATO-nyomás
A döntés hátterében a NATO új védelmi tervei és az orosz katonai fenyegetés állnak. Berlin és Brüsszel is sürgette, hogy Németország növelje katonai kapacitásait, különösen a keleti szárny megerősítése érdekében.
A Bundeswehr jelenleg alulfelszerelt és létszámhiánnyal küzd, így a kormány szerint a mostani lépés elengedhetetlen Németország védelmi képességeinek helyreállításához.
A megállapodásról csütörtök reggel sajtótájékoztatón számolnak be a Bundestagban. Az SPD és a CDU/CSU frakciói is hangsúlyozták: a cél nem a militarizáció, hanem az ország védelmi felkészültségének megerősítése. A törvénytervezetet várhatóan 2026 elején szavazhatja meg a Bundestag, ami után a német hadsereg hivatalosan is megkezdi az új sorkatonai rendszer bevezetését.