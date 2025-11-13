Minden fiatal férfit sorozni fognak Németországban – megállapodás született az új sorkatonai rendszerről

A sorkötelezettség visszatér. A CDU/CSU és az SPD frakciói többhetes vita után megegyeztek Boris Pistorius védelmi miniszterrel (SPD) abban, hogy minden 18 év feletti férfit kötelezően sorozni fognak.

Boris Pistorius (SPD), szövetségi védelmi miniszter újságírókkal beszélget az SPD parlamenti csoportjának a Bundestagban tartott ülése után (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Ez a döntés az eddig önkéntes alapon működő rendszer végét jelenti, és a német hadsereg új korszakát nyitja meg.

Kötelező sorozás, sorsolás a bevonuláshoz

A megállapodás értelmében minden évben egy teljes korosztály férfitagjai kötelesek lesznek részt venni az orvosi és alkalmassági vizsgálatokon. Aki a vizsgálat után „katonai szolgálatra alkalmas” minősítést kap, önként jelentkezhet a Bundeswehrbe, írja a Tagesschau.

Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes, akkor sorsolással döntik el, kiket hívnak be tényleges szolgálatra.

Ezzel lezárult a vita arról, hogy legyen-e úgynevezett „kettős sorsolásos” rendszer – Pistorius ezt ellenezte, és végül az ő álláspontja győzött.

Évente 3–5 ezer újoncot hívhatnak be

A Bild értesülései szerint a védelmi miniszter évente 3–5 ezer újonc bevonultatásával számol 2026-tól. Bár ez jóval kevesebb, mint ahány fiatal férfi ténylegesen szolgálni szeretne, a kormány szerint ez a létszám elégséges a haderő fokozatos bővítéséhez, írta a Junge Freiheit.

A hosszú távú cél, hogy a Bundeswehr létszáma 180 ezerről mintegy 260 ezer főre nőjön, a tartalékos állomány pedig elérje a 200 ezer főt.

A Bundeswehr katonái egy hadgyakorlaton (Fotó: AFP/Michaela Stache)

A sorkötelezettség visszatér

A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, de az továbbra is benne maradt az alkotmányban, így a Bundestag egyszerű többséggel bármikor újra bevezethette.

A mostani döntés ezzel gyakorlatilag újraéleszti a sorkötelezettséget, bár hivatalosan továbbra is a „részleges önkéntesség” elvén alapul.

A legnagyobb nézeteltérés a kormánykoalíció és az ellenzéki CDU/CSU között az volt, hogy mennyire maradhat önkéntes a katonai szolgálat. Pistorius eredetileg kizárólag önkéntes alapú rendszert akart, a konzervatív uniópártok viszont automatizmust követeltek arra az esetre, ha nem lesz elég jelentkező. Végül a kompromisszumos megoldásban Pistorius elképzelése győzött, de a Bundestag bármikor dönthet a kötelező bevonulás aktiválásáról, ha a helyzet megkívánja.