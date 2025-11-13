Hírlevél

Minden fiatal férfit sorozni fognak Németországban – megállapodás született az új sorkatonai rendszerről

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Berlinben megszületett a politikai megállapodás az új sorkatonai törvény részleteiről, amellyel a kormány célja a Bundeswehr, a német hadsereg létszámának növelése a megnövekedett biztonsági kockázatok – mindenekelőtt Oroszország fenyegetése – miatt. A sorkötelezettség ismét valóság.
A sorkötelezettség visszatér. A CDU/CSU és az SPD frakciói többhetes vita után megegyeztek Boris Pistorius védelmi miniszterrel (SPD) abban, hogy minden 18 év feletti férfit kötelezően sorozni fognak. 

Sorkötelezettség
Boris Pistorius (SPD), szövetségi védelmi miniszter újságírókkal beszélget az SPD parlamenti csoportjának a Bundestagban tartott ülése után (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Ez a döntés az eddig önkéntes alapon működő rendszer végét jelenti, és a német hadsereg új korszakát nyitja meg.

Kötelező sorozás, sorsolás a bevonuláshoz

A megállapodás értelmében minden évben egy teljes korosztály férfitagjai kötelesek lesznek részt venni az orvosi és alkalmassági vizsgálatokon. Aki a vizsgálat után „katonai szolgálatra alkalmas” minősítést kap, önként jelentkezhet a Bundeswehrbe, írja a Tagesschau.

Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes, akkor sorsolással döntik el, kiket hívnak be tényleges szolgálatra.

Ezzel lezárult a vita arról, hogy legyen-e úgynevezett „kettős sorsolásos” rendszer – Pistorius ezt ellenezte, és végül az ő álláspontja győzött.

Évente 3–5 ezer újoncot hívhatnak be

A Bild értesülései szerint a védelmi miniszter évente 3–5 ezer újonc bevonultatásával számol 2026-tól. Bár ez jóval kevesebb, mint ahány fiatal férfi ténylegesen szolgálni szeretne, a kormány szerint ez a létszám elégséges a haderő fokozatos bővítéséhez, írta a Junge Freiheit.

A hosszú távú cél, hogy a Bundeswehr létszáma 180 ezerről mintegy 260 ezer főre nőjön, a tartalékos állomány pedig elérje a 200 ezer főt.

Soldiers of the German armed forces Bundeswehr participate in the exercise "MARSHAL POWER 2025" near Essenbach, southern Germany, on October 28, 2025. Around 500 military police officers (Feldjäger) train with civilian services from the police, the fire brigades and rescue services by simulating different scenarios in open space. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
A Bundeswehr katonái egy hadgyakorlaton (Fotó: AFP/Michaela Stache)

A sorkötelezettség visszatér

A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, de az továbbra is benne maradt az alkotmányban, így a Bundestag egyszerű többséggel bármikor újra bevezethette.

A mostani döntés ezzel gyakorlatilag újraéleszti a sorkötelezettséget, bár hivatalosan továbbra is a „részleges önkéntesség” elvén alapul.

A legnagyobb nézeteltérés a kormánykoalíció és az ellenzéki CDU/CSU között az volt, hogy mennyire maradhat önkéntes a katonai szolgálat. Pistorius eredetileg kizárólag önkéntes alapú rendszert akart, a konzervatív uniópártok viszont automatizmust követeltek arra az esetre, ha nem lesz elég jelentkező. Végül a kompromisszumos megoldásban Pistorius elképzelése győzött, de a Bundestag bármikor dönthet a kötelező bevonulás aktiválásáról, ha a helyzet megkívánja.

A háttérben az orosz fenyegetés és a NATO-nyomás

A döntés hátterében a NATO új védelmi tervei és az orosz katonai fenyegetés állnak. Berlin és Brüsszel is sürgette, hogy Németország növelje katonai kapacitásait, különösen a keleti szárny megerősítése érdekében.

A Bundeswehr jelenleg alulfelszerelt és létszámhiánnyal küzd, így a kormány szerint a mostani lépés elengedhetetlen Németország védelmi képességeinek helyreállításához.

A megállapodásról csütörtök reggel sajtótájékoztatón számolnak be a Bundestagban. Az SPD és a CDU/CSU frakciói is hangsúlyozták: a cél nem a militarizáció, hanem az ország védelmi felkészültségének megerősítése. A törvénytervezetet várhatóan 2026 elején szavazhatja meg a Bundestag, ami után a német hadsereg hivatalosan is megkezdi az új sorkatonai rendszer bevezetését.

 


 

 

