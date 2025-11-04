Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

Dnyipro

Brutálisan összevertek egy férfit az ukrán sorozók Dnyipróban

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A közösségi médiában terjedő videó szerint Dnyipróban katonai sorozóbizottság emberei erőszakkal próbáltak elvinni egy civil férfit, aki kétségbeesetten tiltakozott.
Újabb, az ukrán kényszersorozásról készült felvétel kavart vihart: a Telegramon terjedő videón az látható, hogy Dnyipro egyik lakóövezetében ukrán sorozók próbálnak elhurcolni egy civil férfit. 

Brutálisan megvertek egy férfit az ukrán sorozók Dnyiproban (Forrás: TelegramI
Brutálisan megvertek egy férfit az ukrán sorozók Dnyipróban (Forrás: TelegramI

A videó tanúsága szerint az érintett tiltakozott és segítségért kiáltott, miközben a katonák ütlegelték.

Legutóbb Kijevből próbáltak elrabolni Zelenszkij emberei egy civilt.

 

Orosz-ukrán háború
