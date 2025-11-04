Újabb, az ukrán kényszersorozásról készült felvétel kavart vihart: a Telegramon terjedő videón az látható, hogy Dnyipro egyik lakóövezetében ukrán sorozók próbálnak elhurcolni egy civil férfit.

Brutálisan megvertek egy férfit az ukrán sorozók Dnyipróban (Forrás: TelegramI

A videó tanúsága szerint az érintett tiltakozott és segítségért kiáltott, miközben a katonák ütlegelték.

Legutóbb Kijevből próbáltak elrabolni Zelenszkij emberei egy civilt.