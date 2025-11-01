Bécsben is botrányt kavart a Strabag feltételezett szerepe a Tisza kampányában

A Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást – üzente tegnap Lázár János azután, hogy a cég előzetes vállalása ellenére késik az Miskolcot az M3-as autópályával összekötő M30-as autóút átadása.

„Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd így folytatta:

Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást.

– A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból – jelentette ki Lázár János.

Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára keményen bírálta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a Strabag építőipari vállalat szerepet vállalhatott a magyarországi választási kampányban.

Amikor egy jelentős osztrák üzletember, akit évek óta a NEOS fő finanszírozójának tartanak, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az egy hatalmas külpolitikai bomba

– hangsúlyozta Hafenecker, szerinte Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek sürgősen pontosítást kell adnia az ügyben. A szabadságpárti politikus szerint a minisztériumnak tisztáznia kell, tudott-e bármit a történtekről, illetve érintettek lehettek-e az uniós szervek vagy brüsszeli ügynökségek – számol be róla az OTS.

Hafenecker szerint azért is különösen visszás a helyzet, mert Ausztriában évek óta zajlik a vita az „orosz befolyásról”, miközben a nyugati beavatkozásokat szinte figyelmen kívül hagyják. „Nem lehet egyszerre felháborodni az egyik, és szemet hunyni a másik felett – ez a kettős mérce iskolapéldája” – hangsúlyozta.

A NEOS politikai irányvonala szorosan összefügg Brüsszellel és Kijevvel, ezért szerinte jogos a kérdés, hogy európai vagy ukrán struktúrák is érintettek lehetnek-e a magyar belpolitikát érintő esetben – tette hozzá az FPÖ főtitkára.

Hafenecker közölte, hogy parlamenti vizsgálatot nyújtanak be az ügy tisztázására. Az FPÖ követeli, hogy a külügyminiszter hozza nyilvánosságra a Strabag, a NEOS, az uniós intézmények és a magyar ellenzéki pártok közötti minden kapcsolatfelvételt, találkozót és információáramlást.