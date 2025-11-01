Súlyos árat fizetnek az „energiafüggetlenségért” az észtek

Hírlevél

Fontos

Sport

Észtország

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az észt átviteli rendszerirányító, az Elering bejelentette, hogy 2026 januárjától új díjtételt vezet be az energiaszámlákon. Észtország lakói számára már kézzelfogható valóság az Oroszországtól való energiafüggetlenség ára.
Észtország

Észtország átviteli rendszerirányítója, az Elering vezérigazgatója, Kalle Kilk szerint az új díjtétel „az energiafüggetlenség áraként is felfogható, miután leváltak az orosz irányítású energiarendszerről”. A frekvencia-kiegyenlítési díj megawattóránként 3,73 eurót tesz ki, és egyaránt érinti a fogyasztókat és a termelőket.

Észtország lakói számára már kézzelfogható valóság az Oroszországtól való energiafüggetlenség ára (Illusztráció, forrás: AFP)
Az átlagos háztartások számára ez havonta körülbelül 1,20 eurós többletköltséget jelent az áfával együtt, 250 kilowattórás fogyasztást feltételezve.

Ez az összeg külön tételként fog megjelenni a villanyszámlákon, először 2026 februárjában jelenik meg a számlákon, a januári fogyasztás után.

Az Elering tájékoztatása szerint a díj célja a frekvenciastabilitás fenntartásához szükséges tartalékok finanszírozása. Idén még maga az Elering fedezte ezeket a költségeket a szűk keresztmetszeti bevételekből, jövőre azonban már a fogyasztók és termelők közösen viselik a terheket, maximum 60 millió euró értékben. Az esetleges többletköltségeket továbbra is az Elering állja.

Az új díj költségalapú, ami azt jelenti, hogy az Elering a jövőben hat hónapos előzetes értesítéssel módosíthatja azt, a tartalékok beszerzési költségeinek változásától függően.

 

