Súlyos árat fizetnek az „energiafüggetlenségért” az észtek

Észtország átviteli rendszerirányítója, az Elering vezérigazgatója, Kalle Kilk szerint az új díjtétel „az energiafüggetlenség áraként is felfogható, miután leváltak az orosz irányítású energiarendszerről”. A frekvencia-kiegyenlítési díj megawattóránként 3,73 eurót tesz ki, és egyaránt érinti a fogyasztókat és a termelőket.

Észtország lakói számára már kézzelfogható valóság az Oroszországtól való energiafüggetlenség ára (Illusztráció, forrás: AFP)

Az átlagos háztartások számára ez havonta körülbelül 1,20 eurós többletköltséget jelent az áfával együtt, 250 kilowattórás fogyasztást feltételezve.

Ez az összeg külön tételként fog megjelenni a villanyszámlákon, először 2026 februárjában jelenik meg a számlákon, a januári fogyasztás után.

Az Elering tájékoztatása szerint a díj célja a frekvenciastabilitás fenntartásához szükséges tartalékok finanszírozása. Idén még maga az Elering fedezte ezeket a költségeket a szűk keresztmetszeti bevételekből, jövőre azonban már a fogyasztók és termelők közösen viselik a terheket, maximum 60 millió euró értékben. Az esetleges többletköltségeket továbbra is az Elering állja.

Az új díj költségalapú, ami azt jelenti, hogy az Elering a jövőben hat hónapos előzetes értesítéssel módosíthatja azt, a tartalékok beszerzési költségeinek változásától függően.