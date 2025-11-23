Svédország veszélyzónává vált: már 70 ezer embert kötnek a bűnbandákhoz

Egy november 7-én, pénteken közzétett új értékelés szerint Svédországban 17 500 embert tekintenek aktív bandabűnözőnek, további 50 000-ről pedig úgy vélik, hogy családi kapcsolatok, társasági körök vagy kisebb bűncselekmények révén kötődnek a bűnözői hálózatokhoz – írja a The European Conservative. A számok jelentős növekedést mutatnak a tavalyi, 14 000 aktív tagra vonatkozó becsléshez képest, bár a rendőrség szerint a növekedés részben az átdolgozott számítási módszer eredménye.

Veszélyzóna lett Svédország (Fotó: ADAM IHSE / TT NEWS AGENCY)

Petra Lundh országos rendőrfőkapitány „rendkívül súlyosnak” nevezte a helyzetet a Gunnar Strömmer igazságügyi miniszterrel tartott közös stockholmi sajtótájékoztatóján.

Nem látunk egyértelmű jelet sem növekedésre, sem csökkenésre, de az aktív bandabűnözők és a hozzájuk kapcsolódók köre messze túl nagy

– mondta Lundh.

Korlátozott demográfiai adatokat is ismertettek a bandákról. Tíz aktív bandatagból nyolc svéd állampolgár, de a rendőrség nem közölte, közülük hányan első vagy második generációs bevándorlók.

Tíz százalék alatt van azok aránya, akik kettős állampolgárok, valamivel több mint 10 százalék pedig külföldi állampolgár. Az azonosított bandabűnözők átlagéletkora 28 év.

Strömmer a jelentést „a továbbra is súlyos helyzet visszaigazolásának” nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kormány intézkedései kezdenek hatni. Példaként mérsékelt csökkenést említett a lövöldözések számában. A robbantások azonban tovább emelkedtek, és 2025 így is az egyik legrosszabb év lehet a bandákhoz köthető erőszak szempontjából.

Svédországban az elmúlt években szinte mindennapossá váltak a lövöldözések és robbantások, amelyeket gyakran tizenévesek követnek el, akiket a bűnszervezetek „gyerekkatonákként” toboroznak. A rendőrség szerint a bandavezérek sokszor külföldről irányítják a támadásokat, titkosított üzenetküldő alkalmazások segítségével.

Ulf Kristersson miniszterelnök jobbközép kormánya átfogó igazságügyi reformokkal ígéri helyreállítani a rendet. Az intézkedések között szerepel a büntethetőség korhatárának 15-ről 13 évre csökkentése, külön ifjúsági börtönök kialakítása az erőszakos elkövetők számára, valamint az enyhébb fiatalkorú büntetések eltörlése. Lundh hangsúlyozta, hogy a problémát nem lehet csupán rendészeti eszközökkel megoldani.

"Bulletins granskning av alla som dömts för mord 2022 visade att av de som dömts för gängrelaterade mord och gatuvåld som lett till döden hade samtliga utländsk bakgrund. Det är talande, även om det givetvis inte måste innebära att alla som sysslar med gängrelaterad brottslighet… pic.twitter.com/HpACntToJU — Dan Korn (@SvDan_Korn) November 16, 2025

Az ilyen típusú bűnözést nem lehet egyszerűen büntetőeljárásokkal megszüntetni. Meg kell előzni, és meg kell állítani a gyerekek és fiatalok beáramlását, akik készek erőszakos cselekmények elkövetésére

– mondta.