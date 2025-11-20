Elhallgattatnák az igazságot? Lesöpörték az ukrán korrupciós vitát Brüsszelben!

Hírlevél

A Patrióták Európáért közösségi oldalán közölte: plenáris vitát kezdeményeztek az Ukrajnával kapcsolatos korrupciós vádakról és az uniós pénzek kockázatairól, de a parlamenti többség elutasította a javaslatot.
UkrajnaPatrióták EurópáértEPPvizsgálatkorrupció

A Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport bejegyzést tett közzé az X közösségi platformon, amelyben arról számolt be, hogy csoportjuk plenáris vitát kezdeményezett az Ukrajnában felmerült korrupciós vádakról és az uniós adófizetők pénzét érintő kockázatokról.

Ukrajna ügyében titkolózik a Tisza pártcsaládja (Fotó: AFP)
Ma a baloldali–liberális–EPP többség ezt a kérést elutasította. A transzparencia és az elszámoltathatóság biztosítása nem „oldalválasztás” — ez a felelősségünk az európaiak védelmében, különösen akkor, amikor a Bizottság további 135 milliárd eurónyi forrást kér. Európa megérdemel egy őszinte vitát

– írták a közösségi médiában.

 

