Elhallgattatnák az igazságot? Lesöpörték az ukrán korrupciós vitát Brüsszelben!

A Patrióták Európáért közösségi oldalán közölte: plenáris vitát kezdeményeztek az Ukrajnával kapcsolatos korrupciós vádakról és az uniós pénzek kockázatairól, de a parlamenti többség elutasította a javaslatot.
A Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport bejegyzést tett közzé az X közösségi platformon, amelyben arról számolt be, hogy csoportjuk plenáris vitát kezdeményezett az Ukrajnában felmerült korrupciós vádakról és az uniós adófizetők pénzét érintő kockázatokról.
Ma a baloldali–liberális–EPP többség ezt a kérést elutasította. A transzparencia és az elszámoltathatóság biztosítása nem „oldalválasztás” — ez a felelősségünk az európaiak védelmében, különösen akkor, amikor a Bizottság további 135 milliárd eurónyi forrást kér. Európa megérdemel egy őszinte vitát
– írták a közösségi médiában.
