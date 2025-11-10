Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít! + videó

Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít! – írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.
A mellékelt videóüzenetben Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: megérkeztek Bejrútba, ahol a hadsereg fogadásukra érkezett képviselőinek hat raklapnyi konzervet adtak át.
Az élelmiszert humanitárius segélyként küldte a magyar kormány a Libanoni Fegyveres Erők támogatására
– emelte ki. Hozzátette: Libanon helyzete az elmúlt években tovább romlott, súlyos rakétatámadások és egyéb olyan harci cselekmények történtek, amelyek az országot tovább szegényítették, valamint nagyban rontották a rend és a stabilitás őreként működő Libanoni Fegyveres Erők helyzetét is.
A Közel-Kelet békéje Európa és Magyarország békéje is – jelentette ki a miniszter.
