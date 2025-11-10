Hírlevél

Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Valami nincs rendben: nagyon furcsa rádiójelek érkeznek a 3I/ATLAS felől

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít! + videó

Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít! – írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.
A mellékelt videóüzenetben Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: megérkeztek Bejrútba, ahol a hadsereg fogadásukra érkezett képviselőinek hat raklapnyi konzervet adtak át. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Az élelmiszert humanitárius segélyként küldte a magyar kormány a Libanoni Fegyveres Erők támogatására

 – emelte ki. Hozzátette: Libanon helyzete az elmúlt években tovább romlott, súlyos rakétatámadások és egyéb olyan harci cselekmények történtek, amelyek az országot tovább szegényítették, valamint nagyban rontották a rend és a stabilitás őreként működő Libanoni Fegyveres Erők helyzetét is.

A Közel-Kelet békéje Európa és Magyarország békéje is – jelentette ki a miniszter.

